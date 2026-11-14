Útoky na Ukrajinku se urvaly z řetězu. Muchovou smetla zlostí, Noskové má co vracet

Bláznivá jízda Eliny Svitolinové je jedním z ústředních témat letošního Turnaje mistryň. Ukrajinská tenistka už byla skoro vyřazená, v duelu s Karolínou Muchovou ji ale postavil zpět na nohy její vlastní příval hněvu. Pak přehrála i Arynu Sabalenkovou a v sobotním semifinále bude v Indian Wells soupeřkou Lindy Noskové. To vše ve chvíli, kdy čelí nevídanému "hejtu" na sociálních sítích.
Svitolinová zahájila WTA Finals tragicky. S Ruskou Mirrou Andrejevovou dostala kanára, prohrála 4:6, 0:6. Neměla se čeho chytit. Že bude na prestižním podniku pro osm nejlepších tenistek světa jen do počtu zprvu naznačoval i její druhý zápas proti Češce Karolíně Muchové.
Ukrajinka prohrála první set a její řeč těla už negativnější být nemohla. Jak následně sama přiznala, byla vzteky bez sebe.
Právě zlost ale nakonec zafungovala jako katalyzátor. A Svitolinovou spasila.
„Byla jsem na sebe strašně naštvaná. Nic mi nevycházelo. Poslední šanci, kterou jsem měla, bylo nasměrovat ten vztek směrem do míčku. A to se mi povedlo. Zvedla jsem se a pak už hrála dobře,“ vysvětlila dvaatřicetiletá rodačka z Oděsy.
Muchovou porazila 3:6, 6:2, 6:2 a v pátek v přímém souboji o postup i Sabalenkovou 6:3, 3:6, 6:1.
V sobotním semifinále ji čeká bitva s vítězkou druhé skupiny Lindou Noskovou. Mladé hvězdě má co vracet, v září s ní prohrála v klíčovém duelu finále Poháru Billie Jean Kingové a Češky slavily zisk světové týmové trofeje poprvé po osmi letech.
Svitolinová momentálně zažívá náročné chvíle. Nenávist, které v posledních týdnech čelí zejména na sociálních sítích, nemá obdoby.
Prakticky každý příspěvek v hlavní roli se Svitolinovou, který organizace WTA, stanice Tennis Channel či jiné oficiální zdroje uveřejní z kalifornského Indian Wells, zaplaví nenávistné komentáře.
Jejich obsah se opakuje, zejména se točí kolem nečekaného rozchodu s francouzským tenistou Gaëlem Monfilsem i válkou na Ukrajině. Svitolinová jako jeden z důvodů konce dlouholetého vztahu uvedla svůj psychický stav související se situací ve své zemi, což komentující nevybíravě shazují a zpochybňují.
Na jednu z otázek během rozhovorů, zda pro ni Turnaj mistryň představuje dobrý únik před starostmi, proto Ukrajinka odpověděla negativně.
„Ani bych neřekla. Hodně se toho teď děje. Hlavně na sociálních sítích je hodně tlaku a negativity vůči mé osobě,“ potvrdila.
„Snažím se od toho držet dál a vyrovnat se s tím nejlépe, jak dovedu. Mám kolem sebe skvělé lidi a abych byla upřímná, s Gaëlem máme pořád krásný vztah, mluvili jsme spolu ještě deset minut před zápasem. Nejdůležitější pro nás je, aby naše dcera byla šťastná, to je hlavní priorita,“ vysvětlila Svitolinová.
Uznala, že jsou útoky na sociálních médiích nepříjemné, na druhou stranu už ji ale prý podobné věci příliš nepřekvapují.
„Jsem na to zvyklá. Souvisí to i s válkou, je kolem toho hodně názorů, spekulací a hodně věcí, které na mě lidi hází. Některé dny jsou dobré, některé špatné, ale tak to prostě je. Už na to mám hroší kůži,“ dodala aktuální světová šestka.
Velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.
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