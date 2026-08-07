Navrátilová brání běloruskou hvězdu, reakcí na testy pohlaví zaujala i Gauffová

Už v srpnu má ženská tenisová organizace WTA začít s genetickými testy pohlaví. Hráčky je nově musí podstoupit, v opačném případě jim hrozí suspendace. Kolem tématu je v tenisovém prostředí rušno, v epicentru vášnivých diskusí se přitom často ocitá česko-americká legenda Martina Navrátilová.
Cílem kontrol je ověřit, zda tenistky nemají takzvaný gen SRY, který se podílí na vývoji mužského pohlaví. Test musejí podstoupit jednou za kariéru. Doposud mohly transgender tenistky hrát, pokud se vešly pod určitou hranici testosteronu.
Od hráček zatím zaznívají výhradně smířlivé ohlasy a nezdá se, že by s testováním měla některá z profesionálek problém. „Zatím jsem nenarazila na žádný odpor, ani v hráčské radě, ani nikde jinde,“ potvrdila Američanka Jessica Pegulaová.
Genetické testování zavedla už loni světová atletika, podmínkou bude i pro start v ženské kategorii na olympiádě v Los Angeles za dva roky.
„Je důležité zachovat férovost. Muži jsou z biologického hlediska mnohem silnější než ženy, takže by nebylo fér, abychom soutěžily proti biologickým mužům,“ souhlasila světová jednička Aryna Sabalenková a dodala, že s testováním nemá žádný problém.
I zdánlivě nekonfliktní reakce běloruské superstar dokázala vyvolat spory, které pramenily mimo jiné z toho, jak o výrocích Sabalenkové informovala některá média.
Když sportovní web Sport Bible v titulku napsal, že „Běloruska kontroverzně okomentovala novou politiku WTA vůči transgender hráčkám“, vyrazila na její obranu slavná Martina Navrátilová.
„Na názoru Aryny na pravidla WTA není vůbec nic kontroverzního. A navíc – nejde o politiku týkající se transgender osob. Jde o testování přítomnosti genu SRY. Tečka,“ napsala Navrátilová na sociální síti X a důrazně odmítla, že by byl podobný názor útokem na trans komunitu.
Podobně o pár dní později vyčinila deníku Toronto Sun.
„Tenisová hvězda Aryna Sabalenková se přidala k basketbalistce Sophii Cunninghamové a podpořila zákaz startu transgender sportovců,“ napsal list.
„To opravdu nedokážete informovat správně???? Aryna se o transgender osobách vůbec nezmínila. A žádný transgender sportovec nemá zakázáno sportovat. Zkuste to znovu, Toronto Sun!!!!“ rozčílila se vítězka osmnácti grandslamů ve dvouhře, která se proti účasti „biologických mužů“ v ženských sportovních soutěžích vymezuje dlouhá léta.
Někteří tenisoví fanoušci jí dokonce začali připisovat zásluhy na tom, že světový tenis genetické testy v létě 2026 zavádí.
„Na této konkrétní politice jsem se nijak nepodílela, ale jsem velmi ráda, že je ve WTA jasně dáno, že jsme ženská asociace a že na nejvyšší úrovni ženského tenisu mohou soutěžit pouze ženy, tedy biologické ženy,“ vzkázala před časem.
Bravo, Coco, napsala Navrátilová
K Sabalenkové se mezitím přidaly další špičkové tenistky.
„Líbí se mi to. Rozhodnutí WTA i novou politiku jednoznačně podporuji. Mám opravdu radost, že k tomu přistoupíme,“ prohlásila Švýcarka Belinda Bencicová.
Světová dvojka Jelena Rybakinová nebyla tak nadšená, rozhodnutí ale respektuje.
„Nevím, co k tomu říct,“ uvedla. „Jestli to budeme muset podstoupit, tak to podstoupíme, ale i bez těchto testů to fungovalo dobře. Když je ale bude potřeba dělat, tak je dělat budeme,“ dodala Kazachstánka.
Speciální pozornost upoutalo vyjádření americké hvězdy Coco Gauffové.
„Sportovci v téhle debatě zkrátka nemohou vyhrát… Coco se to ale nějak podařilo. Někomu se možná nebude líbit, k jakému závěru nakonec dospěla. To je v pořádku. Ale přesně takhle vypadá slušnost, empatie a rozumný přístup,“ okomentoval její slova renomovaný tenisový novinář Jon Wertheim.
Dvojnásobná grandslamová vítězka na tiskové konferenci během turnaje v Torontu prohlásila:
„Rozumím důvodům, které za tímto rozhodnutím stojí. Zároveň si ale myslím, že tahle debata vyvolala hodně nevraživosti vůči transgender komunitě, a z toho opravdu nejsem nadšená. Na druhou stranu chápu, že je potřeba zohlednit biologické rozdíly a chránit je. Je to velmi komplexní téma, které má spoustu nuancí.“
„Upřímně ani nevím, jak na tuhle otázku odpovědět tak, aby moje slova někdo nepřekroutil. Pokud jde o můj postoj, jednoznačně podporuji transgender komunitu. Zároveň ale jsem i pro férové podmínky v ženském sportu,“ dodala Gauffová.
Její vyjádření nadchlo i Navrátilovou, sdílela jej se slovy: „Velmi dobře řečeno. Bravo, Coco.“
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