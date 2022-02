Útok na titul už nevyšel. Veselý podlehl v dubajském finále Rusovi Rubljovovi

Český tenista Jiří Veselý na turnaji v Dubaji útok na třetí a nejcennější titul v kariéře nedotáhl. Po úspěšném postupu z kvalifikace byl dnes ve finále nad jeho síly Andrej Rubljov. Ruský tenista v prvním vzájemném duelu zvítězil 6:3, 6:4 a navázal na triumf z Marseille v minulém týdnu.

Osmadvacetiletý Veselý, jenž mohl v Dubaji vyhrát jako první kvalifikant v historii, už na turnaji další cenný skalp nepřidal. Po dvoukolové kvalifikaci porazil bez ztráty setu Marina Čiliče, Roberta Bautistu a ve čtvrtfinále i světovou jedničku Novaka Djokoviče. V semifinále zdolal po více než tříhodinové bitvě Kanaďana Denise Shapovalova, se sedmým hráčem světa Rubljovem ale prohrál za hodinu a 21 minut.

"Byl to bláznivý týden, fantastický. Začal jsem v kvalifikaci a pak odehrál v hlavní soutěži zápasy proti úžasným hráčům. Snažil jsem se hrát co nejlépe a zčistajasna vyhrával. To bylo úžasné," řekl Veselý při slavnostním vyhlášení. "Gratuluju k výhře a nechápu, jak může dva týdny po sobě zvládnout dvě finále a zvítězit. To je parádní," ocenil Veselý ruského soupeře.

O čtyři roky mladší Rubljov slaví jubilejní desátý titul v kariéře a vítěznou sérii protáhl na 13 zápasů v součtu dvouher a čtyřher. Minulý týden v Marseille, kde hrál debl v páru s ukrajinským partnerem Denysem Molčanovem, totiž získal trofej v obou soutěžích.

Díky finálové účasti v Dubaji se Veselý, aktuálně 123. hráč pořadí ATP, vrátí do první stovky žebříčku. V pondělním vydání se posune na 74. místo a bude znovu českou jedničkou. Ve sbírce má titul z Puné z roku 2020 a z Aucklandu, kde v roce 2015 došel k trofeji z kvalifikace.

Už po čtvrtfinálové výhře nad Djokovičem se Veselý radoval, že se mu konečně po ročním trápení zase daří. "Tento turnaj mi dodá spoustu pozitivních věcí pro příští týdny a měsíce. Doufám, že jsem na správné cestě," řekl levou rukou hrající tenista, jehož výkonnost loni ovlivnil prodělaný covid či autonehoda. "Když se nedaří, ztrácíte trpělivost i víru, ale jeden turnaj může měnit vše. Proto doufám, že tohle je prvním krokem správným směrem," řekl Veselý.

"Věřím, že tento týden znamená změnu v mé kariéře. Musí. Chci si vzít pozitivní věci, které se mi tady podařily. Doufám, že na to v sezoně navážu a bude to skvělý rok," řekl.

K úspěchu v Dubaji pomohla příbramskému rodákovi i přítomnost jeho nejbližších. "Jakmile máte rodinu, úplně to změní vaše priority. A že je tu mám, je pro mě velká podpora. Nemusím přemýšlet nad tím, jestli jsou doma všichni v pořádku," popisoval Veselý.

Jasná polská záležitost v Dauhá

Ženský turnaj v Dauhá vyhrála polská tenistka Iga Šwiateková. Ve finále porazila jednoznačně 6:2, 6:0 Anett Kontaveitovou z Estonska a získala čtvrtý titul v kariéře.

Osmá hráčka žebříčku Šwiateková, jejímž prvním vyhraným turnajem bylo předloňské Roland Garros, ovládla čtvrté finále za sebou ve dvou setech. Podruhé navíc s kanárem: loni v květnu v Římě deklasovala Karolínu Plíškovou 6:0, 6:0.

Vítězná série Kontaveitové se po dnešní prohře zastavila na devíti zápasech. Světová sedmička útočila na druhý titul po sobě po triumfu v Petrohradu.

Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,949.665 dolarů):

Dvouhra - finále: Rubljov (2-Rus.) - Veselý (ČR) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - finále: Pütz, Venus (4-Něm./N. Zél.) - Mektič, Pavič (1-Chorv.) 6:3, 6:7 (5:7), 16:14.

Tenisový turnaj mužů v Santiagu de Chile (antuka, dotace 546.340 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Báez (7-Arg.) - Ramos (2-Šp.) 6:4, 4:6, 6:2.

Čtyřhra - finále: Matos, Meligeni (1-Braz.) - Göransson, Lammons (3-Švéd./USA) 7:6 (10:8), 7:6 (7:3).

Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 2,632.448 dolarů):

Dvouhra - finále: Šwiateková (7-Pol.) - Kontaveitová (4-Est.) 6:2, 6:0.