Devátá výhra na grandslamech v řadě. Siniaková s Townsendovou rozebraly další pár

Nasazené jedničky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly ve Wimbledonu do čtvrtfinále čtyřhry. Pár Muhammadová, Stollarová porazily 6:3, 6:3.
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Le Penová dostala pokutu a elektronický náramek. Ve hře je účast ve volbách
Vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení (RN) penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Rozhodl tak v úterý francouzský odvolací soud.
Místo krabů našli stříbrné koule z vesmíru. Kvůli záhadným objektům uzavřeli pláže
Australské úřady řeší záhadu jako vystřiženou ze sci-fi filmu. Na plážích ve státě Queensland se během jediného víkendu objevilo hned šest podivných stříbrných koulí. Kvůli obavám, že mohou obsahovat nebezpečné chemické látky, se část pláže okamžitě uzavřela a na místo vyrazili hasiči. Teď už ale odborníci tuší, odkud tajemné objekty pocházejí.
Stíhaný exšéf Motola Ludvík neuspěl. Ústavní soud zamítl jeho stížnost
Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, která se týkala rozhodování soudů o jeho vazbě a opatřeních, která vazbu nahrazují. V části, která směřovala proti samotnému trestnímu stíhání, jeho stížnost odmítl. Ludvík po skončení jednání řekl novinářům, že se kvůli tomu obrátí na Evropský soud pro lidská práva.