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Sport

Devátá výhra na grandslamech v řadě. Siniaková s Townsendovou rozebraly další pár

ČTK,Sport

Nasazené jedničky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová prošly ve Wimbledonu do čtvrtfinále čtyřhry. Pár Muhammadová, Stollarová porazily 6:3, 6:3.

Wimbledon
Kateřina Siniaková, Wimbledon 2026Foto: REUTERS – Andrew Couldridge
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