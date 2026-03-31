Úsměvný omyl Siniakové a zmatení Američané. Pustila se do nich i její partnerka

Kateřina Siniaková v březnu výrazně posílila svou pozici mezi absolutními legendami tenisové čtyřhry. Česká hráčka ve spolupráci s Američankou Taylor Townsendovou získala ceněný Sunshine Double, oblíbená dvojice ovládla velké "tisícovky" v Kalifornii a na Floridě hrané bezprostředně po sobě.
Siniaková s Townsendovou se staly teprve šestým ženským párem, který v jediném roce oba turnaje ovládl.
Svedly to se ztrátou jediné sady, v Indian Wells to měly 10:0 na sety, v Miami 10:1.
„Je to pro mě výjimečné, protože jde o něco, co Kat ještě nedokázala. Vždycky to bylo tak, že ona už všechno vyhrála. Konečně spolu píšeme historii, moc to pro mě znamená,“ vykládala Američanka.
Zahraniční tenisová média po finále znovu začala zasazovat poslední úspěch Siniakové do kontextu její výjimečné deblové kariéry.
Bývalá dlouhodobá světová jednička a nyní druhá hráčka žebříčku získala ve čtyřhře už jedenáct grandslamových titulů: sedm po boku Barbory Krejčíkové, jeden s Američankou Coco Gauffovou, dva ve spolupráci s Townsendovou a jeden v mixu - loni na Wimbledonu s Nizozemcem Semem Verbeekem.
Má dvě olympijská zlata, s Krejčíkovou a Tomášem Macháčem. Vyhrála i Fed Cup, Turnaj mistryň a v tuhle chvíli už osm titulů na prestižních akcích WTA 1000 včetně vysněného Sunshine Double.
Sečteno podtrženo: 35 vítězných deblových trofejí.
„Věřte nebo ne, jde o první titul Kateřiny Siniakové na Miami Open v její bohaté kariéře. Ve finále si zahrála už v roce 2018, tehdy ale spolu s Barborou Krejčíkovou podlehly dvojici Ashleigh Bartyová a Coco Vandewegheová,“ referoval oficiální web asociace WTA.
Jenže Siniaková už toho ve čtyřhře vyhrála tolik, že není jednoduché vybavit si všechny triumfy.
Ještě před finálovým kláním proti Italkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové tak došlo ve studiu stanice Tennis Channel ke zvláštnímu nedorozumění.
Jeden z moderátorů, Steve Weissman, položil rodačce z Hradce Králové pochopitelný dotaz: „Ty jsi vyhrála všechno. Ale dvě věci ještě ne: Miami Open a Sunshine Double. Tak co by to pro tebe znamenalo?“
Siniaková se okamžitě ohradila: „Já ale vyhrála Miami, jen ne ve stejný rok (jako Indian Wells).“
Okamžitě se na její stranu postavila i partnerka Townsendová. „Jo, klidně je oprav, mají v tom zmatek,“ prohlásila v nadsázce. Oba moderátoři skutečně museli být zmatení, ale situaci přešli smíchem.
„Znamenalo by to hodně, každý titul pro mě znamená hodně,“ odpověděla nakonec Češka. O den později svou jedinečnou kolekci doplnila hned o dva nové zápisy.
