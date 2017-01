Usměvavá Kvitová: Stehy jsou venku. Zase jsem to já a moje ruka

před 52 minutami

Česká tenistka dala vědět svým fanouškům o průběhu léčby zraněné ruky. Všechno probíhá bez komplikací.

Praha - Levá ruka Petry Kvitové, kterou jí před vánočními svátky ošklivě pořezal neznámý pachatel, se zatím hojí dobře. Česká tenistka to oznámila svým fanouškům na Instagramu. A přidala rozesmátou fotografii sebe a svého týmu.

"Ahojte! Chtěla jsem se s vámi podělit o dobré zprávy. Mé stehy po operaci jsou venku, hojí se to zatím dobře. Jsem ráda, že jsem to zase opět já a má ruka. Rehabilituji a zůstávám pozitivní jako vždy," vzkázala šestadvacetiletá hráčka, jež by se k tenisu podle původních odhadů mohla vrátit v červnu.

petra.kvitova : Hello everyone, I wanted to let you know a little bit of good news. I finally had all the stitches removed from my hand this week, which means it is healing well after the operation. I am happy it is just me and my hand now 😁 I'm working very hard on my rehab and staying positive as always 👍 Ahojte! Chtela jsem se s vami podelit o dobre zpravy. Me stehy po operaci jsou venku, hoji se to zatim dobre. Jsem rada, ze jsem to zase opet ja a ma ruka😄Rehabilituji a zustavam pozitivni jako vzdy 👍

