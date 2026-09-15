Jediný na světě, komu to přijde vtipné. „Otravný“ Zverev dráždí, vzorem Siniaková

Alexander Zverev to dokázal. Zavřel ústa pochybovačům a i díky letošnímu zdravotnímu trápení hegemonů Jannika Sinnera s Carlosem Alcarazem sebejistě dokráčel hned ke dvěma grandslamovým titulům. Kromě gratulací si ale německý šampion během triumfu na US Open opakovaně vyslechl tvrdou kritiku. V tenisovém prostředí dokonce kvůli němu sílí tlak na změnu pravidel.
Tenis v posledních letech stále intenzivněji řeší úbytek fanoušků mezi mladšími generacemi. Všichni si lámou hlavu, jak hru zatraktivnit, zrychlit, přiblížit nové době.
A pak přijde Alexander Zverev a jeho cesta za titulem na US Open 2026.
Německý tenista byl v New Yorku zejména v závěrečných kolech terčem silné vlny negativních komentářů nejen z úst expertů, novinářů nebo podcasterů. Ostrou kritikou ho zahrnuli i samotní soupeři.
„Jeho bouchání míčkem o zem vadí spoustě hráčů,“ uvedl Rus Karen Chačanov po prohraném semifinále.
„Trvá mu to příliš dlouho. Člověk už je připravený na return, on si ale bouchne míčkem o zem ještě třeba dvanáctkrát. Takže se musíte připravit znovu, opět udělat split-step, a to při každém bodu,“ vysvětlil.
Jen v prvních pěti zápasech na turnaji odrazil Zverev míč o zem před podáním 12 tisíc krát. „Za celý turnaj strávil odrážením míčku přibližně dvě a půl hodiny,“ spočítal magazín The Athletic.
Zverev se na tiskovkách statistikám smál. „Je to dost vtipné, nevím, proč to dělám a proč to tak narostlo. Není to schválně, v hlavě počet odrazů nepočítám, nesnažím se dosáhnout určitého čísla. Je to pocitové,“ vysvětloval.
Rozhodčí ho trestali varováním za nesplnění časového limitu pouze minimálně. Podle kritiků totiž přistoupili na jeho rytmus a hodiny odtikávající limit 25 vteřin většinou pouštěli tak, aby to Němec stihl.
Navíc problém nastával zejména před druhým servisem. Tam totiž limit zcela nepochopitelně neběží a hráči mají v podstatě tolik času, kolik chtějí. Většina tenistů rytmus po prvním podání přirozeně zrychlí sama od sebe, ne tak Zverev.
K absurdní situaci došlo ve finále.
Němcův soupeř, domácí Ben Shelton, zaujímal náležité postavení na returnu až ve chvíli, kdy Zverev dávno bouchal míčkem o zem. Rozhodčí Marijana Veljovičová za to v jedné Američana napomenula.
„Nebudu třicet sekund čekat na return, koncentrovaný s pokrčenými koleny, a čekat a čekat,“ reagoval Shelton. „Je to stupidní pravidlo, mělo by se změnit. Před druhým servisem přece nemůžete mít neomezený čas,“ dodal na tiskové konferenci s tím, že čekání je těžké i pro publikum.
„Na světě není žádný sportovec, na kterého byste se dívali a 30 sekund čekali, až začne něco dělat. Pro náš sport a pro fanoušky je podle mě těžké tak dlouho sedět a čekat na další akci. Jsem si jistý, že se tím některý z turnajů v budoucnu začne zabývat,“ uzavřel Shelton.
Hodně otrávení byli ze Zvereva protagonisté populárního pořadu The Tennis Podcast.
„Počítala jsem jeho odrazy. Někdy to bylo čtrnáct, patnáct, v závěru setů se ale číslo ještě zvyšovalo. Když dostal poprvé varování, byl na čtyřiadvaceti a pokračoval by dál. Je to opravdu otravné,“ uvedla tenisová novinářka Catherine Whitakerová.
„Přijde mi jako špatný vtip, že za celý turnaj dostal Zverev jen jedno varování. Když se tak stalo, diváci to mohutně oslavovali. To o něčem vypovídá. Rozhodčí nedělají svou práci dobře,“ přidal se britský expert David Law.
„Zverevovi to přijde strašně vtipné, to je ale jediný na světě. Všichni ostatní včetně 24 tisíc diváků v hledišti si jen říká: Víš co, kamaráde? Je to neskutečně nudné. Nemohl bys už sakra konečně pokračovat v tom zápase?“ dodal.
Slavný americký trenér Brad Gilbert si zase do Zvereva lehce rýpnul ve chvíli, kdy velebil další deblový grandslamový triumf Češky Kateřiny Siniakové. Tu v rámci tohoto tématu označil za vzor.
„Jo a všimli jste si, že si Siniaková před podáním vůbec nepoklepává míčkem o zem? Ani jednou. Jde rovnou na věc. Jaký rozdíl oproti některým hvězdám mužského tenisu,“ uvedl bývalý kouč Andreho Agassiho. Kromě Zvereva zmínil i Marina Čiliče nebo Novaka Djokoviče.
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