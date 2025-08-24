Menšík, Vondroušová i Valentová postoupili na US Open do druhého kola

Roli favorita potvrdil šestnáctý nasazený Jakub Menšík, který v 1. kole porazil Nicoláse Jarryho z Chile 7:6, 6:3, 6:4. Markéta Vondroušová se po loňské absenci vrátila do Flushing Meadows výhrou 6:3, 7:6 nad Ruskou Oksanou Selechmetěvovou. Tereza Valentová navázala při debutu na newyorském turnaji na úspěšnou kvalifikaci a stejně jako při grandslamové premiéře na letošním Roland Garros postoupila do druhého kola. Na úvod zdolala Italku Luciu Bronzettiovou 6:3, 3:6, 6:4.
Zápasy prvního kola mají v nedělním programu před sebou ještě Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Turnajová dvacítka Lehečka nastoupí proti Bornovi Čoričovi z Chorvatska, 21. nasazeného Macháče čeká italský soupeř Luca Nardi.
Devatenáctiletý Menšík šel proti Jarrymu brzy do vedení, náskok ale neudržel a první set tak musel rozhodnout až tie-break. Ten český talent získal v poměru 7:5 a úspěšně zvládl i další dva sety, přestože se nemohl zcela spolehnout na první podání. V klíčových momentech ale nezaváhal. V desátém gamu třetí sady smazal při svém servisu manko 0:40 a nakonec proměnil třetí mečbol.
Osmnáctiletá Valentová sice do duelu s Bronzettiovou vstoupila nervózně a v úvodním gamu čelila třem brejkbolům, všechny ale odvrátila a na servisu pak už byla suverénní. Sama naopak soupeřce sebrala podání v osmém gamu a ujala se vedení. Ve druhé sadě už o servis dvakrát přišla a poprvé v New Yorku ztratila set.
V rozhodujícím setu měla Valentová opět navrch a zvládla i dramatickou koncovku. V osmém gamu při podání soupeřky ještě první dva mečboly nevyužila a vzápětí znovu přišla i o podání. V další hře na returnu ale nervy udržela a za dvě hodiny a osm minut proměnila pátý mečbol.
Vondroušová, která vloni na US Open kvůli zranění chyběla, začala duel s ruskou kvalifikantkou ztrátou podání. Skóre ale otočila a první set získala za 37 minut. Ve druhém pak rychle odskočila do vedení 4:0 a měla na dosah hladký postup, závěr si ale zkomplikovala. Postupně promarnila pět mečbolů, třikrát přišla o podání a nakonec vítězství vydřela až v tie-breaku. V něm už od stavu 2:3 nezaváhala a vyhrála ho 7:3.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 1. kolo: Menšík (16-ČR) - Jarry (Chile) 7:6 (7:5), 6:3, 6:4, Shelton (6-USA) - Buse (Peru) 6:3, 6:2, 6:4, Davidovich (18-Šp.) - Ševčenko (Kaz.) 6:1, 6:1, 6:2.
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Valentová (ČR) - Bronzettiová (It.) 6:3, 3:6, 6:4, Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (Rus.) 6:3, 7:6 (7:3), Fernandezová (31-Kan.) - Marinová (Kan.) 6:2, 6:1, Kesslerová (32-USA) - Linetteová (Pol.) 7:5, 7:5, Raducanuová (Brit.) - Šibaharaová (Jap.) 6:1, 6:2, P. Kuděrmětovová (Rus.) - Parrizasová (Šp.) 2:2 skreč.