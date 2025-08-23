Vyfotit a rozmáčknout. US Open hrozí invaze nadržených mušek

Nadržení invazní mušky, tzv. invazní šidélka (Lycorma delicatula), představují před startem tenisového US Open nečekanou komplikaci.
Odborníci potvrzují, že tito škůdci představují hrozbu - zejména kvůli prudkému nárůstu jejich populace během horkého léta, kdy byli zaznamenáni v 29 z 62 okresů státu New York.
Flushing Meadows, čtvrtý největší veřejný park státu, nabízí ideální podmínky pro rozmnožování tohoto hmyzu. Hustá vegetace, početné hostitelské rostliny a rozlehlé plochy poskytují optimální prostředí v srpnu a září, tedy právě během turnaje.
Odborníci i organizátoři varují, že účastníci turnaje - hráči i diváci - mohou narazit na tyto nepříjemné návštěvníky. Doporučený postup je jednoduchý, ale neobvyklý: nejprve brouka vyfotografovat pro dokumentaci a následně nekompromisně rozmáčknout.
Kelli Hooverová, profesorka entomologie na Pennsylvania State University, upozornila na schopnost brouků rychle se šířit prostřednictvím dopravních prostředků: "Jsou to odvážní stopaři, obsadí vlaky, letadla i lodě."
Brian Eshenaur z Cornell University, specialista na invazní druhy, dodal: "Když někdo brouka uvidí, žádáme ho: nejprve ho vyfoť. A pak rozmáčkni." Tento dvoufázový apel má dva cíle - sledovat šíření okřídlených vetřelců a současně snižovat jejich počet.
Škody způsobované tímto hmyzem nejsou zanedbatelné: sají šťávy z vegetace, což rostliny poškozuje. Navíc vytvářejí lepivé výměšky, které podporují šíření černé plísně a ta dál škodí vegetaci i zemědělství.
Hrozba není lokální. Invazní šidélka se šíří rychle mezi státy. Už v dubnu bylo potvrzeno jejich rozšíření v 17 státech včetně New Yorku, Pensylvánie či Virginie.
Během července byla šidélka intenzivně aktivní v oblasti Washingtonu D.C., kde dělala problémy domácnostem, vinohradům i školám.
Pro organizátory US Open tak platí aktuální výzva: neřeší se jen plánování zápasů či logistika, ale i přítomnost nežádoucího hmyzu. A diváci dostali nezvyklý úkol - hlásit a likvidovat nevítané návštěvníky Flushing Meadows.