US Open

Vyfotit a rozmáčknout. US Open hrozí invaze nadržených mušek

Radek Vičík Radek Vičík
před 1 hodinou
Flushing Meadows čelí invazi hmyzu jménem Lycorma delicatula. Návštěvníci i hráči je mají nejprve vyfotit, pak okamžitě rozmáčknout.
US Open čeká atak hmyzího vetřelce
US Open čeká atak hmyzího vetřelce | Foto: Koláž: Aktuálně.cz

Nadržení invazní mušky, tzv. invazní šidélka (Lycorma delicatula), představují před startem tenisového US Open nečekanou komplikaci.

Odborníci potvrzují, že tito škůdci představují hrozbu - zejména kvůli prudkému nárůstu jejich populace během horkého léta, kdy byli zaznamenáni v 29 z 62 okresů státu New York.

Flushing Meadows, čtvrtý největší veřejný park státu, nabízí ideální podmínky pro rozmnožování tohoto hmyzu. Hustá vegetace, početné hostitelské rostliny a rozlehlé plochy poskytují optimální prostředí v srpnu a září, tedy právě během turnaje.

Odborníci i organizátoři varují, že účastníci turnaje - hráči i diváci - mohou narazit na tyto nepříjemné návštěvníky. Doporučený postup je jednoduchý, ale neobvyklý: nejprve brouka vyfotografovat pro dokumentaci a následně nekompromisně rozmáčknout.

Kelli Hooverová, profesorka entomologie na Pennsylvania State University, upozornila na schopnost brouků rychle se šířit prostřednictvím dopravních prostředků: "Jsou to odvážní stopaři, obsadí vlaky, letadla i lodě."

Brian Eshenaur z Cornell University, specialista na invazní druhy, dodal: "Když někdo brouka uvidí, žádáme ho: nejprve ho vyfoť. A pak rozmáčkni." Tento dvoufázový apel má dva cíle - sledovat šíření okřídlených vetřelců a současně snižovat jejich počet.

Škody způsobované tímto hmyzem nejsou zanedbatelné: sají šťávy z vegetace, což rostliny poškozuje. Navíc vytvářejí lepivé výměšky, které podporují šíření černé plísně a ta dál škodí vegetaci i zemědělství.

Hrozba není lokální. Invazní šidélka se šíří rychle mezi státy. Už v dubnu bylo potvrzeno jejich rozšíření v 17 státech včetně New Yorku, Pensylvánie či Virginie.

Během července byla šidélka intenzivně aktivní v oblasti Washingtonu D.C., kde dělala problémy domácnostem, vinohradům i školám.

Pro organizátory US Open tak platí aktuální výzva: neřeší se jen plánování zápasů či logistika, ale i přítomnost nežádoucího hmyzu. A diváci dostali nezvyklý úkol - hlásit a likvidovat nevítané návštěvníky Flushing Meadows.

Související

Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

Tenis: Cincinnati Open Karolína Muchová
 
Mohlo by vás zajímat

Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

Z toho Američané šťastní nebyli. Muchová se na US Open prořekla, Rus se jí klaněl

Z toho Američané šťastní nebyli. Muchová se na US Open prořekla, Rus se jí klaněl

Hvězdy singlu ostrouhaly. Kontroverzní titul na US Open patří jedinému deblovému páru

Hvězdy singlu ostrouhaly. Kontroverzní titul na US Open patří jedinému deblovému páru

Česko-ruský pár z US Open vyřadil domácí legendu. Potom ale padl s Italy

Česko-ruský pár z US Open vyřadil domácí legendu. Potom ale padl s Italy
US Open Tenis sport Obsah

Právě se děje

před 26 minutami
Přátelé Jeleních luk. Kontroverzní apartmány v Peci pojí šéfa parku s developerem
Domácí

Přátelé Jeleních luk. Kontroverzní apartmány v Peci pojí šéfa parku s developerem

Robin Böhnisch měl velmi blízko k developerské firmě, jež o projekt usilovala, zjistilo Aktuálně.cz. Její právník mu dokonce sponzoroval knihu.
před 1 hodinou
Skvělý Bittner nestačil jen na belgickou hvězdu, rozhodoval fotofiniš
Ostatní sporty

Skvělý Bittner nestačil jen na belgickou hvězdu, rozhodoval fotofiniš

Pavel Bittner dospurtoval na druhém místě ve čtvrté etapě cyklistického závodu Renewi Tour.
před 1 hodinou
Vyfotit a rozmáčknout. US Open hrozí invaze nadržených mušek
US Open

Vyfotit a rozmáčknout. US Open hrozí invaze nadržených mušek

Flushing Meadows čelí invazi hmyzu jménem Lycorma delicatula. Návštěvníci i hráči je mají nejprve vyfotit, pak okamžitě rozmáčknout.
před 1 hodinou
Kvíz: Mír na Ukrajině na dosah?
Infografika
Zahraničí

Kvíz: Mír na Ukrajině na dosah?

Vyzkoušejte si, jak se orientujete v mírovém plánu, požadavcích všech stran i v realitě v terénu.
před 1 hodinou
Obrazem

Indiáni z Abhá: Saúdští Arabové objevili kouzlo Divokého západu

Indiáni z Abhá: Saúdští Arabové objevili kouzlo Divokého západu
Prohlédnout si 12 fotografií
Skupinka žen se směje v kovbojských kloboucích. Zdá se, že v Abhá se hranice světů překreslují s lehkostí.
Rodina míří k mešitě postavené ve stylu "amerického Západu", pouťová architektura, která míchá prašné ranče s orientální tradicí.
před 2 hodinami
Kočovná tradice skomírá. Některé cirkusy zkrachovaly, další se mění na zábavní parky
Ekonomika

Kočovná tradice skomírá. Některé cirkusy zkrachovaly, další se mění na zábavní parky

Z několika desítek tradičních cirkusů jich nepřízeň osudu posledních let přežila jen třetina.
před 3 hodinami
Rozdíl třídy. Fuksa zametl se soupeři a má čtvrté zlato z MS
Ostatní sporty

Rozdíl třídy. Fuksa zametl se soupeři a má čtvrté zlato z MS

Druhý český olympijský šampion z Paříže Josef Dostál na medaili nedosáhl.
Další zprávy