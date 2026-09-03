„To jsem ještě neviděl.“ Muchová uvrhla Británii do depresí. Mučivé a ostudné, píší

Do zatažené střechy nad arénou Louise Armstronga hlasitě bubnovaly provazce deště, ještě větší bouře se ale odehrávala uvnitř. Karolína Muchová na US Open zničila britskou jedničku Katie Boulterovou způsobem, který ve Spojeném království vyvolal zděšené reakce vedoucí až k depresím nad stavem tamního tenisu.
6:3, 6:0, 6:1, 6:0. Karolína Muchová v úvodních dvou rundách amerického grandslamu ztratila pouhé čtyři hry a na kurtech se celkově nezdržela ani dvě hodiny.
Světová sedmička prochází turnajem s obdivuhodnou lehkostí a jistotou a tenisovému světu vysílá jednoznačný signál: po finále Wimbledonu patří Češka mezi největší favoritky i v New Yorku, kde už dvakrát došla až do semifinále.
„Masterclass,“ napsal oficiální účet US Open k záběrům z druhého kola, ve kterém Muchová ve středu za 58 minut rozdrtila Katie Boulterovou. Povolila jí jediný game.
Ve Velké Británii to vyvolalo pozdvižení. Nikdo sice neočekával, že by 62. hráčka světového žebříčku mohla českou favoritku zastavit, potupný výsledek 1:6, 0:6 ale v hrdé tenisové zemi zvýraznil pocit beznaděje.
„Boulterová byla brutálně vykopnuta z US Open,“ napsal deník The Sun. Tvrdých vyjádření se přitom nebála ani důvěryhodnější média. Veřejnoprávní BBC psala o demolici, The Guardian referoval o „mučivé porážce“. V dalších médiích i v hodnocení expertů na sociálních sítích dominovalo slovo „ostuda“.
„Boulterová byla proti skvěle hrající Muchové zcela bez šance. Ta předvedla svůj typický tenis plný elegantních úderů a variabilní hry po celém kurtu,“ psal The Guardian.
Mnohá obočí zdvihla i slova poražené, která si spíše než na svůj tristní výkon stěžovala na podmínky. Duel byl na poslední chvíli kvůli počasí přeřazen do uzavřeného velkého stadionu, což se Britce příliš nezamlouvalo. Podle některých médií jí dokonce vadil zvuk deště dopadajícího na střechu.
„Byl to prostě špatný den v práci. Vadila mi zatažená střecha, hluk, nechala jsem se rozptylovat. Nebylo mi to příjemné,“ citovala její slova BBC.
Boulterová získala po prvním servisu jen 33 procent výměn, nastřílela osm dvojchyb, nedokázala odvrátit ani jeden ze sedmi brejkbolů Muchové.
„Ztrácela rytmus, nepoužívala vůbec nohy. Kdybych byla jí, byla bych opravdu pokorná, sedla bych si s týmem a řekla: ‚Něco musíme zásadně změnit.‘ Už zítra bych byla na tréninku,“ kritizovala pro BBC Radio 5 Live bývalá světová pětka Slovenka Daniela Hantuchová.
„Za svůj život jsem viděl spoustu jednostranných tenisových zápasů, ale něco takové ještě ne. Tohle by mohlo být nové číslo jedna,“ napsal sportovní novinář Anthony Dabbundo.
Na sociální síti X se strhly diskuse o stavu britského tenisu, přičemž jeden z komentářů srovnávající Česko s Velkou Británií vyzníval výmluvně.
„Takže Češi mají: Muchovou, Noskovou, Vondroušovou, Krejčíkovou, Valentovou, Bartůňkovou, Bouzkovou, Bejlek, Siniakovou. A to nejlepší, co můžeme nabídnout my, je tahle mizérie? Kdy konečně začne britská asociace LTA odpovídat na otázky?“
Britský tenis se aktuálně potácí v troskách. Hvězdný Jack Draper je po zraněních v nevídané krizi, podobně tápe senzační vítězka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová.
Ke srovnávání s českým tenisem přitom došlo na Britských ostrovech už po Wimbledonu, kde hrály dvě Češky finále.
Bývalý hráč Mark Petchey tehdy v podcastu Tennis Channelu označil za obrovskou chybu britského tenisu fakt, že je všechno soustředěné do obřího Národního tenisového centra.
„Jsem jednoznačně proti tomu. Hráče velmi rychle stahujeme pod federaci, což zároveň demotivuje klubové trenéry hledat další talenty, protože o ně stejně brzy přijdou. Jsem velkým zastáncem decentralizace. Potřebujeme rozšířit základnu. Věřím na osobnosti a na silný domácí turnajový kalendář. A přesně to podle mě udělaly Itálie a Česko,“ dodal.
Petchey vyjádřil nepochopení nad tím, proč Britové prostě český systém nepřevezmou.
„Máme přímo před sebou model, který očividně funguje. Omlouvám se, ale proč bychom ho nemohli ukrást? Mně to připadá jako naprosté šílenství. Vždyť i velcí umělci to tak dělají. Podívají se na obraz, něco si z něj vezmou, ukradnou ten nápad a přetvoří ho ve vlastní dílo,“ řekl bývalý 80. hráč světového žebříčku s tím, že Česku závidí.
ŽIVĚ Po měsíci klidu se boje znovu rozhořely. Americké útoky si vyžádaly více než 10 obětí
Při poslední úterní vlně amerických útoků na Írán zemřelo 11 lidí, informovala dnes ráno agentura IRNA. Írán v noci na středu pokračoval v odvetných útocích na americké základny v arabském regionu. Írán ve středu v odvetných útocích zasáhl Kuvajt, Bahrajn, Jordánsko a Irák. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti ani škody.
Vysvětlete drogy, nebo odstupte. ODS tlačí na kontroverzního ředitele inspekce
Opoziční ODS žádá ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) o předložení podrobností ke jmenování Pavla Straky šéfem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a zveřejnění jeho úplného profesního životopisu.
Když se v živočišnosti objeví něha. Fotograf Jindřich Štreit hledá lidské příběhy
Jindřich Štreit, legenda české dokumentární fotografie, prochází životem se dvěma láskami: fotografií a lidmi. Putuje za nimi do různých prostředí a zachycuje jejich příběhy. Vydal už přes 120 knih, měl více než 1680 autorských výstav v České republice i v zahraničí. Jeho snímky jsou zastoupeny v předních světových galeriích. V sobotu 5. září oslaví osmdesátiny.
Soud se zastal SPD. Vnitro hnutí nemělo řadit do zprávy o extremismu
Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), když ho zařadilo do zprávy o extremismu a projevech předsudečné nenávisti za první pololetí roku 2023. Ve čtvrtek o tom nepravomocně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Resort se ale SPD omlouvat nemusí.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděsu, poškodilo infrastrukturu přístavního města
Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodily infrastrukturu a obytné budovy a zranily osm lidí, uvedl ve středu podle agentury Reuters náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Mezi poškozenými objekty ve městě, které je zároveň největším ukrajinským námořním přístavem, byl podle něj i 24patrový bytový dům a řada automobilů.