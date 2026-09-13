„To je na Siniakové nejšílenější.“ V Americe se diví zvláštní anomálii české superstar

Kateřina Siniaková dokázala to, co nikdo před ní. V kapse už má dvojitý kariérní Grand Slam. Všechny čtyři prominentní turnaje vyhrála v minulosti po boku krajanky Barbory Krejčíkové, nyní stejný kousek zopakovala i s Američankou Taylor Townsendovou. Po triumfu česko-amerického páru na US Open je odkaz české šampionky v New Yorku velkým tématem.
Townsendová v pátek zkompletovala kariérní Grand Slam, což se od roku 1968, kdy začala takzvaná Open Era, podařilo pouze 18 ženám. Sbírat velké tituly začala až po boku Siniakové, nezpochybnitelné královny světové čtyřhry.
Z deseti společných grandslamů mají Češka s Američankou čtyři tituly, přičemž nikdy nevypadly dřív než ve čtvrtfinále.
„Siniaková se dostala ještě do vzácnější společnosti. Stala se teprve devátou ženou, která zkompletovala kariérní Grand Slam dvakrát. A první tenistkou, které se to podařilo s různými spoluhráčkami,“ referoval magazín The Athletic vycházející pod New York Times.
Siniaková získala dvanáctý grandslamový titul ve čtyřhře, třináctý má z loňského wimbledonského mixu.
„Dokonale přesná práce nohou. Razance, s jakou útočí do míče. I plynulost, s jakou se po úderu vrací do základního postavení,“ shrnul The Athletic výjimečnost české šampionky do základních bodů.
Její historický význam přirovnal k Martine Navrátilové, která sbírala deblové tituly i po čtyřicítce a s 31 grandslamovými triumfy je v čele s nedostižným náskokem.
V jiné ostře sledované statistice už ji ale Siniaková může brzy překonat.
„Siniaková se legendě v dominanci přibližuje. Pokud zakončí tuto sezonu jako světová jednička ve čtyřhře, stejně jako už pětkrát předtím, překoná Navrátilovou v počtu sezon zakončených na prvním místě žebříčku WTA,“ připomněl list.
Výjimečnost Siniakové, podobně jako kdysi Navrátilové, ale spočívá i v jiné věci.
Na rozdíl od mnoha tenistek z čela deblového žebříčku nemůže být Češka považována za čistokrevnou deblistku. Od roku 2014 se drží v první sedmdesátce světového žebříčku ve dvouhře a od roku 2023 neopustila elitní padesátku.
„Kateřina Siniaková je bezpochyby jednou z nejlepších hráček čtyřhry všech dob,“ napsal reportér americké stanice ESPN John Horn.
Nad dechberoucí dominancí Češky se poměrně zeširoka pozastavil i slavný trenér Brad Gilbert.
„Taylor je samozřejmě velmi dobrá hráčka, ale víte, co ode mě teď uslyšíte? Siniaková je nejlepší deblistka na světě, to je jasné. A víte, jaký je nejlepší tým na světě?“ dotázal se v pořadu Big T na Tennis Channelu své kolegyně Ajly Tomljanovicové.
„Tak asi Siniaková a Taylor?“ odtušila momentálně zraněná australská tenistka. „Ne. Siniaková a kdokoli, s kým zrovna hraje,“ smál se Gilbert.
Že svou tezi myslí absolutně vážně, potvrdil vzápětí. „Rozhodně bys i ty vyhrála grandslam, kdyby s tebou hrála. Dokázala by utáhnout spoustu lidí. Je neuvěřitelná,“ prohlásil bývalý kouč Andre Agassiho, Andyho Roddicka nebo Coco Gauffové.
Právě s mladou americkou megahvězdou se Siniaková spojila na jediném grandslamu: Roland Garros 2024. A skončilo to titulem. Přestože byla Gauffová už před čtyřmi lety světovou deblovou jedničkou, vyhrála jen jeden grandslam: po boku Siniakové.
„Ale víš, co je na Siniakové nejšílenější? Připrav se na to,“ lákal vzápětí Gilbert na velké prohlášení.
„Podle mě je to jasná členka Síně slávy. Někdy se na čtyřhru nebere dostatečný ohled, ona toho ale dokázala strašně moc. A navíc má jeden z nejpodivnějších servisů, jaké jsem kdy viděl,“ všiml si autor populární knihy „Vyhrávat hnusně“ servírovací anomálie české hráčky.
„Všimli jste si, že si před podáním vůbec vůbec nepoklepává míčkem o zem? Je pravý opak Čiliče, Djokoviče nebo Zvereva. Žádné odrazy. A při servisu má raketu hodně otevřenou, jako když… nevím, obracíš palačinku,“ popisoval Gilbert nadšeně.
Tomljanovicová nabídla vlastní zkušenost: „Je strašně těžké její podání returnovat. To, že si vůbec neodráží míček, ti úplně rozhodí rytmus.“
Společně se pak rozplývali nad bekhendem české tenistky. „Ten je zlatý,“ uvedla Australanka. „Ano, je ohromný. Takže naše cena za nejlepší výkon dne patří jí. Je výjimečná,“ uzavřel Gilbert.
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