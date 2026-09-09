„Tenise, jaké monstrum se z tebe stalo.“ Gradující průšvih Američanů naštval i Navrátilovou

Hráči a hráčky jsou sice královsky odměňováni, tenisové asociace, organizátoři grandslamů a dalších velkých turnajů s nimi ale stále zřetelněji zacházejí jako s kusy masa majícími jediný úkol: generovat zisky bez ohledu na své zdraví. Alespoň podle rostoucího množství kritiků náročného programu, který na aktuálním grandslamovém US Open zachází daleko za únosnou mez.
Ve dvě ráno zvracel obhájce titulu Carlos Alcaraz do ručníku. Pak bojoval na kurtu ještě další hodinu a půl. Fantastickou pětisetovou bitvu s domácím Benem Sheltonem nakonec prohrál až v super tie-breaku, duel v New Yorku končil tři minuty po půl čtvrté ráno.
Podle kritiků šlo o poslední kapku a definitivní důkaz nekompetence amerických pořadatelů, kteří nejsou schopní program naplánovat tak, aby se stíhal odehrát v rozumných časech.
„Rozhodli se zabít tenis,“ zahájil svou drtivou obžalobu bývalý špičkový tenista a aktuálně televizní komentátor Paolo Bertolucci.
„Více než čtyřhodinový zápas, který skončí v půl čtvrté ráno? Ostuda. Pak si stěžují, že hráči chybí kvůli zraněním. Požadovat po sportovci výkon ve tři ráno musí být součástí ďábelského plánu, jehož cílem je zničit tenis,“ dodal někdejší dvanáctý hráč světa.
On i další experti nechápou, proč pořadatelé dovolili, aby duel, který jednoznačně sliboval maratonskou podívanou, začal tak pozdě. Konec ve 3:33 ráno je novým rekordem US Open, dosavadním maximem bylo čtvrtfinále 2022 mezi Alcarazem a Jannikem Sinnerem. Tehdy Španěl proměnil mečbol ve 2:50.
Američané to dělají jinak než ostatní grandslamy.
Pro čtyři čtvrtfinálové duely v jeden den (dva mužské a dva ženské) využívají pouze stadion Arthura Asheho s kapacitou 24 tisíc diváků, na druhý největší newyorský kurt Louise Armstronga se vejde jen 14 tisícovek.
Naproti tomu Wimbledon ve stejné fázi využívá Centre Court a Court One, pařížské Roland Garros stadiony Philippe-Chatrier a Suzanne-Lenglen a Australian Open Rod Laver Arenu a Margaret Court Arenu.
Ředitel turnaje US Open Eric Butorac přitom nedávno popsal tvorbu programu jako svou nejoblíbenější část práce. „Připadá mi to jako skládání puzzle,“ řekl ESPN.
Situace, kdy hráči dokončovali epický zápas před částečně prázdnými tribunami, však vyvolala ostrou kritiku.
„Tenise, jaké smutné monstrum se z tebe stalo,“ napsala na X tenisová fotografka Ella Lingová.
„Dnes večer jsem byla svědkem jedné z nejúžasnějších atmosfér, jaké jsem kdy zažila, přesto po prvním setu následoval hromadný odchod fanoušků. Protože kdo chce ve tři ráno chodit po ulicích New Yorku? Jaký jiný sport se hraje v době, kdy bychom měli spát?“
Bývalý trenér Mathias Degardin označil plánování za „nechutné“. „US Open a americká asociace zas a znovu obětují samotný tenis za dolary navíc,“ prohlásil.
Zápas Sheltona s Alcarazem nebyl jediný, který končil v ranních hodinách. Německý favorit Alexander Zverev hrál v prvních dvou kolech pětiseťáky. Nejdřív končil v 1:55, o dva dny později ve 2:15 ráno.
Duel Sofie Keninové s Venus Williamsovou v prvním kole byl zahájen třináct minut po půlnoci. Šlo o nový rekord, později zápas na US Open ještě nikdy nezačínal. Tenistky končily krátce před druhou ráno.
„Tenis je jediný sport, který tohle dělá. Myslím, že je to šílené jak pro hráče, tak pro diváky. Musejí to vyřešit a plánovat jinak,“ vyzývala už po tomto duelu vítězka osmnácti grandslamů ve dvouhře, česko-americká legenda Martina Navrátilová.
To ještě nevěděla, že podivný průšvih Američanů bude v průběhu turnaje gradovat. „Tohle není normální,“ tweetovala ve středu, když na stadion krátce před 23. hodinou přicházeli Shelton s Alcarazem.
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