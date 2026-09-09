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Sport

Svět tenisu má novou královnu. Gauffová utekla Andrejevové z mečbolů

ČTK
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Jelena Rybakinová z Kazachstánu porazila ve čtvrtfinále tenisového US Open 3:6, 6:1, 6:4 Číňanku Čeng Čchin-wen a díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku sesadí moskevská rodačka Arynu Sabalenkovou z Běloruska, jež je v čele nepřetržitě 99. týden a celkově na trůnu strávila 107 týdnů.

U.S. Open
Jelena Rybakinová po postupu do semifinále US OpenFoto: REUTERS – Mike Segar
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Mezi nejlepší čtyři prošla v New Yorku i domácí Coco Gauffová, která po dvou odvrácených mečbolech zdolala Rusku Mirru Andrejevovou 2:6, 7:6, 6:2.

Sedmadvacetiletá Rybakinová porazila 121. hráčku žebříčku Čeng Čchin-wen za dvě a čtvrt hodiny a ukončila její nečekanou cestu z kvalifikace až do čtvrtfinále. "Teď je to (pozice světové jedničky) jen číslo. Jsem v semifinále a chci turnaj vyhrát," řekla v rozhovoru na kurtu tradičně bez větších emocí Rybakinová. Přiznala, že neměla radost z toho, že hrála od 11:30 místního času. "Slunce, stín... Trochu jsem bojovala sama se sebou. Jsem ráda, že jsem zahnala negativní myšlenky," uvedla letošní vítězka Australian Open.

Olympijská vítězka z Paříže Čeng Čchin-wen v minulých dvou zápasech zvrátila set ze stavu 0:5, dnes už ale její vítězná šňůra po sedmi duelech skončila. Rozhodující brejk na 4:5 ve třetí sadě darovala Číňanka soupeřce dvojchybou.

Sabalenkové nepomohla k udržení pozice světové jedničky ani čtvrtfinálová výhra nad Lindou Noskovou. Stále však může vyhrát poslední grandslam sezony potřetí za sebou, její semifinálovou soupeřkou bude Američanka Jessica Pegulaová.

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Rybakinová narazí v semifinále na dvojnásobnou grandslamovou šampionku a vítězku US Open z roku 2023 Gauffovou. Turnajová čtyřka odvrátila o příčku níže nasazené Andrejevové v tie-breaku druhé sady dva mečboly a dostala se do sedmého grandslamového semifinále. Rusku porazila po dvou hodinách a 21 minutách hry, nemusela litovat ani 12 dvojchyb.

Dvaadvacetiletá Gauffová prohrála první set jasně i kvůli 15 nevynuceným chybám. Ve druhé sadě nedotáhla dvakrát výhodu brejku a ve zkrácené hře čelila za stavu 5:6 a 6:7 mečbolům. Dokázala je ale odvrátit, tie-break získala 9:7 a ve třetím dějství už povolila vítězce letošního Roland Garros jen dva gamy. Zkompletovala tak na US Open semifinálové složení, kam se probojovaly všechny nejlepší čtyři hráčky světového žebříčku.

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