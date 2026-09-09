Svět tenisu má novou královnu. Gauffová utekla Andrejevové z mečbolů

Jelena Rybakinová z Kazachstánu porazila ve čtvrtfinále tenisového US Open 3:6, 6:1, 6:4 Číňanku Čeng Čchin-wen a díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku sesadí moskevská rodačka Arynu Sabalenkovou z Běloruska, jež je v čele nepřetržitě 99. týden a celkově na trůnu strávila 107 týdnů.
Mezi nejlepší čtyři prošla v New Yorku i domácí Coco Gauffová, která po dvou odvrácených mečbolech zdolala Rusku Mirru Andrejevovou 2:6, 7:6, 6:2.
Sedmadvacetiletá Rybakinová porazila 121. hráčku žebříčku Čeng Čchin-wen za dvě a čtvrt hodiny a ukončila její nečekanou cestu z kvalifikace až do čtvrtfinále. "Teď je to (pozice světové jedničky) jen číslo. Jsem v semifinále a chci turnaj vyhrát," řekla v rozhovoru na kurtu tradičně bez větších emocí Rybakinová. Přiznala, že neměla radost z toho, že hrála od 11:30 místního času. "Slunce, stín... Trochu jsem bojovala sama se sebou. Jsem ráda, že jsem zahnala negativní myšlenky," uvedla letošní vítězka Australian Open.
Olympijská vítězka z Paříže Čeng Čchin-wen v minulých dvou zápasech zvrátila set ze stavu 0:5, dnes už ale její vítězná šňůra po sedmi duelech skončila. Rozhodující brejk na 4:5 ve třetí sadě darovala Číňanka soupeřce dvojchybou.
Sabalenkové nepomohla k udržení pozice světové jedničky ani čtvrtfinálová výhra nad Lindou Noskovou. Stále však může vyhrát poslední grandslam sezony potřetí za sebou, její semifinálovou soupeřkou bude Američanka Jessica Pegulaová.
Rybakinová narazí v semifinále na dvojnásobnou grandslamovou šampionku a vítězku US Open z roku 2023 Gauffovou. Turnajová čtyřka odvrátila o příčku níže nasazené Andrejevové v tie-breaku druhé sady dva mečboly a dostala se do sedmého grandslamového semifinále. Rusku porazila po dvou hodinách a 21 minutách hry, nemusela litovat ani 12 dvojchyb.
Dvaadvacetiletá Gauffová prohrála první set jasně i kvůli 15 nevynuceným chybám. Ve druhé sadě nedotáhla dvakrát výhodu brejku a ve zkrácené hře čelila za stavu 5:6 a 6:7 mečbolům. Dokázala je ale odvrátit, tie-break získala 9:7 a ve třetím dějství už povolila vítězce letošního Roland Garros jen dva gamy. Zkompletovala tak na US Open semifinálové složení, kam se probojovaly všechny nejlepší čtyři hráčky světového žebříčku.
Sudí se v Hradci vzepřel videu. Nechvalně proslulý Vavro musel pod sprchy
Dohrávka 5. kola fotbalové ligy mezi domácím Hradcem Králové a Plzní góly nenabídla, o největší rozruch se tak v závěru postaral obránce hostů Denis Vavro ostrým skluzem na Abdullahiho Umara.
Barcelona na úvod Ligy mistrů excelovala, Slovan schytal debakl v Paříži
Paris St. Germain začal cestu za třetím triumfem ve fotbalové Lize mistrů v řadě hladkou výhrou nad Slovanem Bratislava 6:1. Největší zásluhu na tom měl Španěl Ferran Torres, autor tří branek. Pozadu nezůstala ani Barcelona, když rozdrtila Feyenoord Rotterdam 5:1.
Jen pár metrů od katastrofy? Dron málem zasáhl letadlo se Zelenským
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při úterním odletu z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. málem zasáhl dron, řekl ve středu bez podrobností norský premiér Jonas Gahr Störe.
ŽIVĚ Trump se domnívá, že válka s Íránem skončí hned po volbách do Kongresu
Americký prezident Donald Trump se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do Kongresu. Írán chce podle republikánské hlavy státu ovlivnit americké volby, ale už dlouho nedokáže odolávat ekonomickému tlaku, který na něj USA vyvíjejí.
ŽIVĚ „Nejsme spokojení s počtem objednávek.“ Německo si stěžuje, že Kyjev nakupuje málo zbraní
Podle německého ministra zahraničí Johanna Wadephula je nyní Německo největším podporovatelem Ukrajiny. "A německý zbrojní průmysl z toho musí samozřejmě profitovat," uvedl.