Slova Siniakové dojala Američanku. Ta po slavném triumfu vyzdvihla rasové téma

Vydřený triumf plný nervů. Tak Kateřina Siniaková v prvních ohlasech pojmenovala vítězství na US Open. Česká tenistka společně s americkou partnerkou Taylor Townsendovou ovládla i poslední grandslam, který jim chyběl ve společné sbírce.
Byly jasnými favoritkami finále, nic jednoduchého je ale na stadionu Arthura Ashe nečekalo. Držitelky divoké karty, dvaadvacetileté Američanky Ashlyn Kruegerová s Robin Montgomeryovou, jim pořádně zatopily.
Nasazené jedničky ztratily první set poměrem 5:7, když v závěrečném gamu nadělala Siniaková tři dvojchyby. Návrat do zápasu byl ale fenomenální. Po obratu 6:0, 6:2 získal pár přezdívaný „Taylorina“ čtvrtý grandslamový titul.
Češka už jich má doma celkem třináct: dvanáct z dámské čtyřhry a jeden z mixu.
„Loni jste tady stály po prohraném finále a slíbily jste, že se vrátíte a vyhrajete. Teď jste tady a jste držitelkami kariérního Grand Slamu. Bylo obrovským potěšením vás sledovat,“ uvedla moderátorka Chanda Rubinová závěrečný ceremoniál.
Obě tenistky se vřele objaly a k mikrofonu jako první předstoupila Siniaková.
„Ahoj všichni, hrát na takovém stadionu s takovou podporou vás fanoušků pro nás znamená hodně. Moc díky, že jste přišli,“ zahájila třicetiletá šampionka.
Po kolečku tradičních poděkování všem, kdo se na turnaji podíleli, se zastavila u své spoluhráčky. „Taylor, moc ti děkuji. O tenhle titul jsme se musely vážně rvát. Jsem nesmírně pyšná, dokázaly jsme to, i když nás to stálo hodně nervů,“ uvedla.
„Cítím obrovskou hrdost na to, jak jsme bojovaly. I na náš vztah jako takový. Takže moc díky, že zůstáváš po mém boku,“ dodala a Townsendovou tím očividně dojala. Následovalo další objetí, při kterém Siniaková svůj projev ukončila: „Doufám, že tohle není konec. Vrátíme se a budeme hrát další finále.“
Hromový aplaus tribun se ozval, když se k mikrofonu postavila Townsendová. Poděkovala za atmosféru, kterou diváci při deblových zápasech oblíbeného páru produkovali po celou dobu turnaje.
„Klobouk dolů před vámi, byli jste fenomenální,“ prohlásila.
Po gratulaci soupeřkám se tentokrát nezastavila u české partnerky, místo toho vyzdvihla jiné téma.
„Co mě také naplňuje velkou hrdostí je to, že tu stojím jako černá žena. Byly tu dvě černé ženy ve finále, máme tu dva černé muže v semifinále dvouhry. Tohle je fenomenální období pro tenis, pro inspiraci, pro reprezentaci. A to teprve začínáme,“ pokývala hlavou za jásotu publika a triumf věnoval svému synovi AJovi.
„Moc tě miluji. Dokázala jsem to a doufám, že jsi na mě hrdý. Poslední věc, kterou chci říct: Kdyby mělo obrácení osudu tvář, byla by to ta moje,“ vrátila se Townsendová závěrečnou větou ke složitému rozvoji své tenisové kariéry, v rámci níž musela překonat řadu překážek.
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