Plíšková stvořila americký zázrak, postoupila z beznadějného stavu. Krejčíková končí

2:6, 2:5 a soupeřka na podání. Z takového beznadějného stavu dokázala česká tenistka Karolína Plíšková vykouzlit na grandslamovém US Open postup. Proti Belgičance Hanne Vandewinkelové získala v New Yorku od toho okamžiku devět her v řadě a nakonec slavila v 1. kole vítězství 2:6, 7:5, 6:3. Dál jde i Jiří Lehečka, naopak hned po úvodním duelu končí Tomáš Macháč i Barbora Krejčíková.
Finalistka turnaje z roku 2016 Plíšková startuje na US Open po dvou letech. Tehdy utrpěla ve 2. kole zranění kotníku, kvůli kterému vynechala takřka celou loňskou sezonu.
Vandewinkelovou zdolala Plíšková i poté, co po ztrátě prvního setu prohrávala ve druhé sadě 2:5 a v devátém gamu odvracela na příjmu dokonce mečbol. Sadu nakonec získala pěti gamy v řadě ve svůj prospěch.
Ve třetím setu pokračovala v zázračném obratu a vyhrála první čtyři hry. Díky tomu si vytvořila náskok, který poté dotáhla k vítězství.
V dalším kole narazí na Ukrajinku Darju Snigurovou, nebo Rusku Dianu Šnajderovou.
Krejčíková podlehla i přes šest odvrácených mečbolů Kamille Rachimovové z Uzbekistánu 6:7, 2:6, wimbledonská šampionka z roku 2024 padla za hodinu a 53 minut.
Hned v úvodní fázi grandslamu skončila potřetí v sezoně, v 1. kole dohrála také na Australian Open a Roland Garros.
Loňská čtvrtfinalistka prohrála čtvrté utkání po sobě, dnes doplatila na 41 nevynucených chyb. Proti Rachimovové nenavázala v New Yorku na pět let staré vítězství 6:4, 6:2.
Krejčíková sice v prvním setu dotáhla manko 2:4, v tie-breaku ale přišla o pět míčů při vlastním podání a prohrála 4:7.
Ve druhé sadě ztratila česká hráčka od stavu 2:1 zbývajících pět her. V závěrečném gamu sice odvrátila šest mečbolů, při sedmém ale zahrála return do autu.
"Celá ta americká šňůra se mi nevedla. Nejsem prostě v nejlepším rozpoložení," řekla Krejčíková.
"Vysvětlení samozřejmě mám. Řešili jsme to hodně interně a je to kombinace více aspektů. Ten největší asi je, že baterie je vybitá," uvedla.
Lehečka porazil Španěla Pabla Carreňa 6:1, 7:6, 4:6, 6:2 a příště Macháče. Ten totiž nestačil 2:6, 3:6, 2:6 na britského kvalifikanta Tobyho Samuela, dalšího soupeře Lehečky.
První set ztratil Macháč v koncovce, kdy od stavu 2:2 prohrál zbývající čtyři gamy. Ve druhé sadě nedohnal český hráč brzké manko 0:3 a ve třetím setu mu nepomohlo ani vedení 2:0. Pětadvacetiletý rodák z Berouna tak zaznamenal nejhorší grandslamový výsledek od loňského Roland Garros.
Osmifinalista US Open z posledních dvou ročníků Macháč prohrál i třetí duel po návratu od zranění nohy, kvůli němuž vynechal celou travnatou sezonu. Soupeři až ze 110. místa žebříčku podlehl za hodinu a půl.
Loňský čtvrtfinalista Lehečka, který plní roli nasazené osmnáctky, zdolal Carreňa za necelé tři hodiny. Pětatřicetiletému soupeři oplatil letošní vyřazení v 1. kole Roland Garros. Pomohlo mu také deset es a 44 vítězných míčů.
První set získal tenista z Kněžmostu hladce díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě Lehečka nedotáhl vedení 5:3 a za stavu 5:6 odvracel dva setboly. Nakonec si vynutil tie-break a v něm vyhrál 7:5.
Také ve třetí sadě český hráč nevyužil náskok brejku, od stavu 3:1 ztratil čtyři hry po sobě a manko už nesmazal.
Ve čtvrtém setu však už byl Lehečka na podání opět stoprocentní a díky dvěma brejkům duel dotáhl.
"Jsem hodně spokojený, že jsem vyhrál. Každá výhra na grandslamu je super a ještě takhle proti pro mě těžkému soupeři, jako je Carreňo. Se svým výkonem jsem spokojený napůl, protože tam bylo pár momentů, kdy jsem mohl zahrát lépe," uvědomoval si Lehečka.
"Měl jsem tam momenty, kdy jsem se necítil a nehrál jsem úplně ideálně. Po tom třetím setu, který se mi úplně nepovedl, jsem ale byl schopný dobře zareagovat a ten zápas dohrát ve čtvrté sadě. To se určitě počítá a udělalo mi to velkou radost," doplnil český tenista.
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