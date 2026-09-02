Plíšková na Šnajderovou nestačila a dohrála na US Open ve 2. kole

Bývalá světová jednička Karolína Plíšková dohrála na tenisovém US Open ve 2. kole. Nasazené patnáctce Dianě Šnajderové z Ruska podlehla 1:6, 6:7. Duel na newyorském betonu ztratila za hodinu a 24 minut.
Do akce dnes ve Flushing Meadows půjdou další čtyři Češi. O postup do 3. kola zabojuje wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Lanlaně Tararudíové z Thajska, nasazená sedmička Karolína Muchová se utká s Britkou Katie Boulterovou a Jiří Lehečka narazí na jejího krajana Tobyho Samuela. Nikolu Bartůňkovou čeká dohrávka duelu prvního kola s Egypťankou Majar Šarífovou.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková nenavázala na úvodní vítězství nad Belgičankou Hanne Vandewinkelovou. Finalistka turnaje z roku 2016 dohrála ve 2. kole potřetí za sebou, vloni US Open vynechala kvůli zranění. Proti semifinalistce letošního Roland Garros Šnajderové přišla čtyřikrát o servis, zaznamenala také 31 nevynucených chyb.
První set prohrála rodačka z Loun za půl hodiny. V úvodním gamu sice získala brejk, poté ale o zbývajících šest her přišla. Ve druhé sadě Plíšková duel zdramatizovala. Opět soupeřce brzy vzala servis a vedla 3:0.
Náskok ale neudržela a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice česká hráčka snížila z 2:5 na 4:5, poslední dvě výměny ale patřily ruské tenistce, která v dalším kole narazí na Američanku Taylor Townsendovou.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Ženy:
Dvouhra - 2. kolo: Šnajderová (15-Rus.) - Plíšková (ČR) 6:1, 7:6 (7:4), Paoliniová (19-It.) - Stefaniniová (It.) 6:4, 6:1, Fernandezová (31-Kan.) - Savangkevová (Thaj.) 6:4, 6:1, Townsendová (USA) - Prestonová (Austr.) 6:1, 6:1.
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