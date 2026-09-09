Noskové se nezbavíme, vědí v Americe. Slavný kouč trvá na přezdívce pro Češku

Americký grandslam se zaslouženými ovacemi loučí s Lindou Noskovou. Češka dala po vítězném Wimbledonu razítko na svou příslušnost k absolutní světové špičce a v dechberoucím dramatu podlehla ve čtvrtfinále obhájkyni Aryně Sabalenkové. V nejvyšších tenisových kruzích se mluví o nejlepším zápasu turnaje a řeší se i nová přezdívka pro českou hráčku.
Sama světová jednička a šampionka dvou posledních ročníků US Open si během třetího setu říkala: „Nedám to. Je konec.“
Nosková vypadala na kurtu lépe, klidněji, odhodlaněji, sebevědoměji. Vypracovala si náskok brejku, jenže běloruská superstar v sobě probudila lvici. Dovedla zápas do super tie-breaku a tam Noskovou o tři míčky přetlačila po setech 7:6, 3:6, 7:6.
„Je to neuvěřitelná hráčka. Nemám slov, protože mě dostala až na hranu, zvlášť ve třetím setu. Vážně jsem si myslela, že končím. Možná jen díky tomu jsem se uvolnila a dokázala to,“ popisoval Sabalenková po utkání.
Jak tohle mohla přežít? ptá se společně s ní celý svět tenisu.
Statistiky ve světle výsledku působí skoro jako anomálie. Nespravedlnost by bylo příliš silné slovo, na tu se v tenise nehraje.
Nosková ztratila během zápasu jen dvakrát svůj servis, Sabalenková třikrát. Kdyby se hrálo jen na vítězné gamy, vyhrála by Češka poměrně jasně 18:15.
Vítězné míče? 46:42 pro Noskovou. Esa? 18:12 pro Noskovou. Nevynucené chyby? 25:30 v neprospěch Sabalenkové.
„Je jednou z mála hráček, které se dokáží vyrovnat s mou sílou. A vracet mi to. Je to s ní výzva,“ uvedla Běloruska a naznačila, že je připravená utkávat se s Noskovou v budoucnu o ty největší tituly.
Po jejich třaskavém čtvrtfinále se mluví o prozatím nejlepším zápasu ženské části turnaje.
„Dosud jsme měli na prvním místě zápas mezi Ivou Jovicovou a Alex Ealaovou, ale tenhle duel to jasně překonal. Byl to obrovský zápas, který Sabalenková přežila a díky tomu může vyhrát celý turnaj,“ uvedl na stanici Tennis Channel bývalý trenér Andreho Agassiho či Andyho Roddicka Brad Gilbert. Už před utkáním se domníval, že půjde o tuhou bitvu, jejíž vítězka bude hlavní kandidátkou na newyorský titul.
Podobně smýšlel i zmíněný Roddick, který se nad úrovní duelu rozplýval ve svém pořadu Served.
„Tohle bylo perfektní. Nosková je vážně skvělá. Vyhraje Wimbledon, přijede sem a Sabalenkové připraví takové peklo,“ vysekl české tenistce poklonu bývalý první hráč světa a stále poslední americký mužský vítěz grandslamového turnaje.
Podotkl, že se tenisová špička české tenistky jen tak nezbaví. Vyhrát Wimbledon je pochopitelně fantastický úspěch, ale hrát takhle hned na následujícím grandslamu je podle Roddicka ještě mnohem silnější výpovědí o její momentální síle.
„Připravme se na to, že bude mezi největšími favoritkami na každém dalším grandslamu,“ poznamenal k Noskové.
Gilbert šel v „hypování“ jednadvacetileté české hvězdy ještě dál, na sociální síti X uvedl, že je „velmi ohromený odolností mladé hráčky“ a vyzval fanoušky k tomu, aby mu pomohli vymyslet Noskové přezdívku.
„Champagne SuperNoskova,“ byla jedna z prvních odpovědí. „Zkrátíme to na Supernova a máme to,“ odvětil autor populární tenisové knihy „Vyhrávat hnusně“.
V pořadu Big T na Tennis Channelu pak svou volbu ještě jednou zopakoval spolumoderátorce Ajle Tomljanovicové. „No, na tuhle přezdívku jsou zatím trochu smíšené reakce, ale evidentně se toho chceš držet,“ smála se. „Ano, trvám na tom,“ odvětil Gilbert pobaveně.
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