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Sport

„Nikdy jsme si takhle blízko nebyly.“ Siniaková otevřeně promluvila o vztahu s parťačkou

Sport,ČTK
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Už jen jedno vítězství dělí tenistku Kateřinu Siniakovou, aby s Taylor Townsendovou vyhrála US Open ve čtyřhře a završila s americkou parťačkou kariérní grandslam.

U.S. Open
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková po postupu do finále US Open 2026Foto: REUTERS – Jeenah Moon
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„Mám obrovskou radost, že jsme znovu ve finále a dotáhly to ve dvou setech,“ pochvalovala si Siniaková po semifinálové výhře nad rusko-belgickým párem Diana Šnajderová, Elise Mertensová 6:0, 7:6.

„Letos ty grandslamy byly nahoru dolů. Nejprve bylo zklamání ve čtvrtfinále Australian Open, pak vítězství v Paříži, pak čtvrtfinále ve Wimbledonu a teď jsme znovu ve finále,“ rekapitulovala česká tenistka.

„Moc si toho vážím, že tu mohu znovu být a že se nám daří,“ připojila nejlepší deblistka světa, která se v ženské čtyřhře dostala do patnáctého grandslamovém finále. „To je hezké číslo,“ usmála se.

Nasazené jedničky jsou ve finále US Open podruhé, loni v rozhodujícím utkání o titul nestačily na kanadsko-novozélandskou dvojici Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.

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Letos ve finále narazí Siniaková s Townsendovou na americký pár Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová.

Zatímco domácí Townsendová domácí podnik ještě nikdy nevyhrála, Siniaková v něm už triumfovala v roce 2022 po boku krajanky Barbory Krejčíkové.

Townsendová při setkání s novináři dávala najevo, jak po případném vítězství před vlastními fanoušky vzhlíží. Česká tenistka se ale tím pod větším tlakem necítí.

„Já to tak nevnímám. Samozřejmě je to krásné, ale já takovou srdcovku k US Open nemám. Pro mě je to další grandslam, kde chci zahrát super výsledek a na to se soustředím," vysvětlovala Siniaková.

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To, že má po svém boku Američanku, ovšem vnímá jako bonus. „Publikum stojí při nás, je to znát. Ráda slyším, že o mě Taylor hezky mluví, že jsme se našly a že se náš vztah vyvíjí i mimo kurt,“ popisovala třicetiletá rodačka z Hradce Králové.

„Známe se už od juniorů, jsme stejný ročník, ale nikdy jsme si takhle blízko nebyly,“ prozradila Siniaková.

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Radost má také z toho, že se finále čtyřhry uskuteční letos v pátek a ne v neděli jako dřív. Dřívější termín jí vyhovuje i proto, že po skončení US Open odlétá do Číny na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové.

V české nominaci je s Lindou Noskovou, Karolínou Muchovou a Marií Bouzkovou. „Byla jsem z toho nadšená. Několikrát jsem si to kontrolovala, jestli to vidím správně a že to bude v pátek. Nemohla jsem tomu uvěřit,“ libovala si Siniaková,

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Finále se uskuteční na hlavním dvorci Arthura Ashe, kde se představí letos už potřetí. Hrála zde také čtvrtfinále smíšené čtyřhry s Britem Henrym Pattenem a duel 2. kola dvouhry proti Japonce Naomi Ósakaové.

„Když se to takhle řekne, tak je to úplná bomba. Teď to jen završit, ať platí do třetice všeho dobrého a má to tu krásnou tečku,“ přála si Siniaková.

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