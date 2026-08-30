Horší frašku tenis nezažil. Bezprecedentní chaos měl hned dvě šokující rozuzlení

Svět tenisu si připomíná zápas, který v pomyslném žebříčku nejšílenějších duelů historie grandslamového US Open jen ztěžka hledá konkurenci. Jeho protagonisty byli na konci srpna 1979 dva z „nejzlobivějších sportovců“, jací kdy v ruce drželi raketu: Rumun Ilie Nastase a Američan John McEnroe. Čekal se bouřlivý duel, co se ale v New Yorku tehdy stalo, předčilo veškeré představy.
Nastasemu, bývalé světové jedničce a vítězi dvou grandslamů, bylo tehdy už 33 let.
To nejlepší měl kontroverzní Rumun za sebou a ve druhém kole amerického grandslamu ho čekal souboj s domácí vycházející hvězdou Johnem McEnroem, dalším proslulým tenisovým rebelem.
Nastase tušil, že proti mladému a nesmírně talentovanému soupeři nebude mít mnoho šancí, tak se rozhodl použít jiné zbraně: temné umění provokace a nesportovního chování.
„Byl jsem unavený,“ vysvětloval rodák z Bukurešti o čtyři dekády později v rozhovoru pro The New York Times. „Bylo mi už 33 a moc jsem nehrál. Jemu bylo 20. Musel jsem vytáhnout všechny triky,“ podotkl s lišáckým úsměvem.
To také udělal. Hlavní tahák tehdy čerstvě zavedené „night session“ na dvorci Louise Armstronga logicky lákal milovníky pokleslé tenisové zábavy. Tu návštěvníci zápasu dostali vrchovatě a sami k ní nevídaným způsobem přispěli.
„Nasty“ záměrně parodoval Američanův pověstný přístup. Neustále zpochybňoval verdikty čárových rozhodčích.
A zašel ještě dál.
Umpirovému sudímu Mikeu Hammondovi si začal stěžovat na letadla prolétající nad stadionem a žádal ho, aby zavolal na řídící věž letiště LaGuardia a zařídil, aby stroje přestaly vzlétat.
McEnroe se zprvu snažil zachovat chladnou hlavu. Jenže všem bylo jasné, že dřív nebo později vybuchne.
Cirkus pokračoval, když Američan Rumuna hlasitě označil za „zkurvysyna“. Nastase reagoval originální stížností. „Domluv mu, ať mi říká pane Zkurvysyne,“ obrátil se na sudího.
S každým novým výstupem rostlo nadšení publika. McEnroe později vysvětloval: „Večerní zápasy byly tehdy poměrně nové, a právě proto byly zábavné. Lidé skončili v práci, mohli trochu povolit, dát si pár drinků a pak začít být hluční a blázniví. A přesně to se stalo.“
Na začátku čtvrtého setu se situace vyhrotila. Rumun si na protest proti delší přípravě soupeře na podání lehl na kurt, obdržel za to druhé varování, které znamenalo trestný game. Dav se v tu chvíli utrhl ze řetězu.
Fanoušci naházeli na kurt prázdné plechovky a Nastase odmítl pokračovat ve hře. Bezprecedentní chaos trval čtvrt hodiny, potom se Hammond rozhodl: Nastaseho diskvalifikoval.
Když vyřkl oznámení „Game, set and match, McEnroe“, strhla se mela.
„Jakmile to lidé uslyšeli, úplně ztratili kontrolu. Chtěli vidět celý zápas, zaplatili za něj,“ vzpomínal Nastase.
Na tribunách vypukly nepokoje mezi rozvášněnými a podnapilými diváky. Někteří se dokonce pokusili vtrhnout na kurt, zasahovat musela policie.
Aby situaci uklidnil, dospěl turnajový ředitel Bill Talbert k šokujícímu rozhodnutí. Místo ukončení zápasu zrušil Nastaseho diskvalifikaci a Hammonda odvolal z rozhodcovské židle.
McEnroe pak svůj očekávaný postup poměrně rychle dokončil, čtvrtý set ovládl 6:2 a vyhrál 3:1 na sety.
Druhé šokující rozuzlení nezapomenutelného duelu přišlo v zákulisí, jak po letech prozradil McEnroe.
Na soupeře, kterého v tu chvíli k smrti nenáviděl, totiž potkal v šatně v doprovodu dvou dívek.
„Měl jsem chuť mu jednu napálit, protože jsem měl pocit, že z celého zápasu udělal frašku,“ řekl McEnroe.
„Právě když jsem se na něj chystal vyjet, řekl mi: ‚Hej, Makaróni‘ – tak mi říkal –, ‚kam půjdeme na večeři?‘ Najednou se všechno změnilo. Z chuti zakroutit tomu chlapovi krkem jsme se dostali k tomu, že jsme společně vyrazili na noční tah do Patrick's Pubu ve čtvrti Little Neck,“ popisoval americký velikán, který o deset dní později v New Yorku získal svůj premiérový grandslamový titul.
Nakonec jich vyhrál sedm, z toho čtyři právě na US Open.
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