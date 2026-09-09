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Sport

Nejdřív kanár, potom drama. Siniaková s Američankou to dokázaly, sahají po milníku

ČTK
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Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry na US Open a dělí je jedna výhra od společného kariérního grandslamu.

US Open Tennis
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková na US Open 2026Foto: CTK – Kirsty Wigglesworth
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Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Šnajderová, Elise Mertensová 6:0, 7:6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek, narazí buď na domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová, nebo na kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.

Siniaková s Townsendovou porazily turnajové osmičky Šnajderovou a Mertensovou za hodinu a 44 minut. Na US Open jsou ve finále podruhé za sebou, před rokem nestačily na Dabrowskou a Erin Routliffeovou. Třicetiletá deblová světová jednička Siniaková může získat dvanáctý grandslamový titul v ženském deblu a třináctý celkově. S Townsendovou letos uspěly také na Roland Garros, vloni zvítězily na Australian Open a před dvěma lety ve Wimbledonu.

Česko-americká dvojice neztratila na cestě do finále US Open jediný set. Siniaková může v New Yorku triumfovat ve čtyřhře podruhé, před čtyřmi lety zde zvítězila po boku krajanky Barbory Krejčíkové.

První set Siniaková s Townsendovou získaly proti Šnajderové a Mertensové za pouhých 22 minut. Povolily jim jedenáct fiftýnů a nadělily "kanára". Pak se však soupeřky zlepšily a díky brejku ve čtvrté hře utekly až do vedení 5:2. Siniaková s Townsendovou jim ale nedovolily sadu dopodávat a za stavu 5:6 odvrátily při vlastním servisu dva setboly.

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Rozhodnutí přišlo v tie-breaku. Loňské finalistky vedly už 5:1, čtyři výměny v řadě však prohrály a o náskok přišly. Za stavu 6:5 měly první mečbol, jenže neproměnily ho, a tak musely vzápětí odvracet další setbol. Poté neuspěly ani při druhém mečbolu za stavu 8:7. Při další hře však Mertensová zahrála dvojchybu a Siniaková s Townsendovou následně třetí možnost na ukončení zápasu proměnily.

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Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

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Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Mertensová, Šnajderová (8-Belg./Rus.) 6:0, 7:6 (10:8).

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