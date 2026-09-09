„Nejdivnější, to se úplně nedělá.“ Noskovou zaskočilo rozhodnutí v klíčový moment

Česká tenistka Linda Nosková označila čtvrtfinálovou porážku na US Open s obhájkyní titulu Arynou Sabalenkovou za nevyužitou šanci.
Světové jedničce z Běloruska podlehla 6:7, 6:3, 6:7. „Bolí to. Ještě to chvíli bolet bude. Byla to svým způsobem nevyužitá šance,“ přiznala wimbledonská šampionka.
„Věřím, že bych se dokázala někam dostat i v dalším kole,“ posteskla si Nosková, která byla blízko, aby porazila na US Open vítězku posledních dvou ročníků.
„Z tohohle hlediska je to super, ale prohra je prohra. Bohužel nikoho nebude úplně zajímat, jaké bylo skóre,“ doplnila.
Jednadvacetiletá Nosková bojovala se Sabalenkovou na hlavním dvorci Arthura Ashe dvě hodiny a 22 minut. V závěrečném setu vedla 4:2. Bitvu ale nedotáhla a v závěrečném super tie-breaku prohrála 7:10.
Nepomohlo jí ani 18 es a fakt, že na vítězné míče přehrála čtyřnásobnou grandslamovou šampionku 46:42.
„Určitě jsem mohla udělat spoustu věcí jinak. Když vedete ve třetím setu o brejk, není snadné takovou situaci zvládnout,“ líčila Nosková.
„Stejně tak jsem měla na začátku super tie-breaku malý náskok, takže je to frustrující. V klíčových momentech jsem mohla udělat jiná rozhodnutí. Zároveň ale Aryna hrála v těch chvílích nejlepší tenis, jakého byla schopná a vůbec mi to neusnadnila,“ pochválila soupeřku.
Sabalenková pak zakončila duel esem. Na US Open vyhrála 19. utkání v řadě a do semifinále se v New Yorku dostala pošesté za sebou.
„Byl to jediný případ v celém zápase, kdy trefila eso z druhého servisu,“ kroutila Nosková hlavou.
„Vůbec jsem nečekala, že bude podávat ven z kurtu, protože to celý zápas předtím neudělala. Zahrála to chytře," uznala nasazená šestka.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy prohrála na grandslamech po 11 zápasech. Proti Sabalenkové neuspěla ani na třetí pokus.
„Tím, že to bylo tak blízko, tak to bolí ještě víc, než kdybych dostala 2:6, 2:6. Můžu si z toho vzít spoustu pozitiv i negativ. Uvidíme, jak se s tím popasuju,“ přemítala.
Po utkání se také pozastavila nad rozhodnutím organizátorů zatáhnout za stavu 4:5 ve třetím setu střechu.
„Moc jsem tomu nerozuměla. Všimla jsem si toho až po tom míči, co jsme dohrály, ale slyšela jsem zvuk, že se nahoře něco děje. Nikdo nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější. A hlavně při takovém stavu, to se úplně nedělá,“ postěžovala si Nosková.
Chápala pořadatele, že se snažili udržet hráčky ve stínu, aby nemusely hrát celý zápas na přímém slunci. Zároveň podotkla, že změna přišla v klíčový moment zápasu.
„Bylo to v pohodě i tak, jak to bylo. Možná to bylo o něco náročnější úplně na začátku než v průběhu zápasu, ale nevím. Vlastně to pro mě nebyl velký rozdíl, jestli jsme hrály ve stínu, nebo ne,“ popisovala Nosková.
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