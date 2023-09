Rozjetá Muchová nemá dost. Můžu být na špici, nebojím se nikoho, hlásí z New Yorku

Na grandslamech zkompletovala sbírku čtvrtfinálových účastí, mezi osm nejlepších poprvé prošla i na US Open. Česká tenistka Karolína Muchová ale v New Yorku touží po ještě výraznějším úspěchu.

Karolína Muchová potvrzuje, že patří mezi nejlepší tenistky současného světa na všech herních površích. Češka po nedělní výhře nad Číňankou Wang Sin-jü 6:3, 5:7, 6:1 poprvé v kariéře dobyla čtvrtfinále newyorského grandslamu. Doposud bylo jejím maximem osmifinále z roku 2020.

"Tohle bylo poslední čtvrtfinále, které mi chybělo. Jsem ráda, že jsem to dokázala," uvedla sedmadvacetiletá tenistka štvanického klubu I. ČLTK Praha po utkání.

Už přímo na dvorci bezprostředně po výhře světová desítka znovu jasně deklarovala: "Už jsem to několikrát říkala, ale nebojím se nikoho."

Čtvrtfinále US Open je velký úspěch, žádné uspokojení ale Muchová neprožívá. Chce víc. Mnohem víc.

"Postup je krásný a já jsem pyšná, že jsem to zvládla. Ale nechci se tady zastavit. Dívám se dopředu, chci postoupit ještě dál," podotkla. Její sebevědomí letos vyletělo prudce nahoru, zejména díky fenomenální jízdě do finále Roland Garros.

"Není to nic jednoduchého, ale stoprocentně se mi to může povést znovu," řekla olomoucká rodačka.

Milovnice hry na kytaru dostala otázku, co by zahrála publiku ve Flushing Meadows po svém nedělním vítězství. "Asi něco od AC/DC, nejspíš Highway to Hell," pobavila Muchová s narážkou na úmorné vedro, které jí komplikovalo cestu do čtvrtfinále.

Po druhém setu, v němž čtyřikrát ztratila vlastní podání, se musela jít do útrob stadionu osvěžit.

"Přišlo mi to vhod. Převlékla jsem se a popřemýšlela, jak to změnit. Jít více na síť a dávat kraťasy nebo slicy. Myslím, že to byla cesta, díky níž se mi povedlo utkání vyhrát," vysvětlila.

Češka v sobě neměla žádný strach, že by utkání mohla prohrát. Letos v New Yorku ztratila set poprvé, z minulého turnaje v Cincinnati, kde došla až do finále, si ale přivezla zkušeností s třísetovými bitvami více než dost.

"V Cincinnati jsem hrála skoro všechny zápasy na tři sety, takže jsem si věřila. Je to ale zrádné. Soupeřka hrála ve druhém setu velmi dobře a nevěděla jsem, co od ní přijde. Jakmile jsem ale využila brejkbol na 3:1, cítila jsem, že už mám navrch," konstatovala.

V úterý ji v boji o semifinále čeká nepříjemná soupeřka, 30. hráčka světového žebříčku Rumunka Sorana Cirsteaová, která už v New Yorku vyřadila Kazašku Jelenu Rybakinovou či Švýcarku Belindu Bencicovou.

S třiatřicetiletou soupeřkou má Muchová kladnou bilanci 3:1 na zápasy. Nedávno jí v Montrealu oplatila porážku z březnového podniku v Miami.

"Hraje skvělý tenis. Musím být co nejlépe připravená, abych jí mohla čelit a mít proti ní šanci. Věřím, že ale se svou hrou mohu být na špici," dodala Muchová.