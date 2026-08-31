Muchová a Bouzková jdou na US Open bez problémů dál. Zato Bejlek hned končí

České tenistky Karolína Muchová a Marie Bouzková vstoupily úspěšně do dvouhry na US Open. Dohrála naopak nasazená osmadvacítka Sára Bejlek.
Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Sinju Krausovou 6:3, 6:0.
Wimbledonská finalistka navázala v New Yorku na úspěšné vystoupení ze smíšené čtyřhry, kterou vyhrála minulý týden po boku krajana Jakuba Menšíka.
Devadesátou hráčku světa Krausovou porazila za 58 minut. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, sama jí čtyřikrát servis vzala.
První set získala dvojnásobná semifinalistka US Open díky brejku ve čtvrté hře.
Ve druhé sadě pak Muchová povolila soupeřce jen pět fiftýnů a nadělila jí za 23 minut "kanára".
Ve dvouhře si připsala 11 vítězství z posledních 12 zápasů a příště narazí na Britku Katie Boulterovou.
O jeden game více povolila soupeřce Bouzková, která porazila za necelou hodinu a půl Francouzku Elsou Jacquemotovou 6:2, 6:2.
Turnajová pětadvacítka oplatila ve Flushing Meadows soupeřce loňské vyřazení ze stejné fáze.
Bouzková sice vstoupila do utkání ztraceným servisem, vývoj ale otočila čtyřmi gamy v řadě. Sadu ukončila na příjmu druhým využitým setbolem.
Ve druhém dějství pak byla česká hráčka na servisu stoprocentní a po dalších dvou brejcích dotáhla duel k vítězství.
Ve 2. kole se vítězka letošního turnaje v Bogotě a Nottinghamu střetne s Britkou Harriet Dartovou, nebo domácí Peyton Stearnsovou.
Nasazená osmadvacítka Bejlek podlehla Španělce Cristině Bucsaové 5:7, 6:4, 1:6. Semifinalistka srpnového turnaje v Cincinnati zaznamenala proti 40. hráčce světa 48 nevynucených chyb a dohrála v 1. kole grandslamu potřetí v sezoně.
Bejlek sice v prvním setu smazala manko dvou brejků a srovnala z 1:4 na 5:5, poté ale přišla o servis znovu a sadu ztratila.
Svěřenkyně trenéra Jakuba Kahouna řešila nepříjemné chvíle i ve druhé sadě, kde prohrávala 2:4. Čtyřmi gamy v řadě sice vývoj otočila a srovnala, třetí set už jí ale nevyšel. V něm uhrála jen jeden game.
Vzpomínka Dušana Lojdy na jeho juniorský titul z US Open 2006:
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