„Moje blbost.“ Česká tenistka se po prohře v New Yorku ostře zkritizovala

Česká tenistka Lucie Havlíčková netajila po úterní porážce v 1. kole US Open s Maďarkou Annou Bondárovou 3:6, 3:6 zklamání a ostře se pustila sama do sebe.
Čtyři roky poté, co v New Yorku vyhrála juniorský titul ve čtyřhře, debutovala po úspěšné kvalifikaci i v hlavní soutěži grandslamu.
„Výkon určitě nebyl takový, jaký bych si představovala. Byla jsem kupodivu méně nervózní než v kvalifikaci, nicméně se mi bohužel zápas vůbec nepovedl,“ pustila se do sebe Havlíčková, která prohrála s Bondárovou po hodině a čtyřiceti minutách.
V duelu se 73. hráčkou světa nedotáhla v prvním setu vedení 2:1 s brejkem.
Ve druhé sadě pak navzdory stažení stavu z 1:4 na 3:4 neproměnila v osmém gamu další čtyři brejkboly. Doplatila také na 39 nevynucených chyb.
„Na začátku jsem sice soupeřku brejkla, ale bylo šílené vlhko. Než jsem si nechala donést magnesium na ruce, na servisu jsem se vůbec necítila a hrozně se trápila. Je to moje blbost a nepřipravenost,“ kritizovala se Havlíčková.
„Celý zápas jsem jen dotahovala a dělala hodně zbytečných chyb. Soupeřka mi toho zadarmo moc nedala a dobře podávala, nicméně šance tam byly,“ uvědomovala si.
Jednadvacetiletá hráčka, která se vrátila k tenisu vloni v červnu po roční pauze, během níž pracovala i v kavárně, si zahrála hlavní grandslamovou soutěž poprvé v kariéře. Dostala se do ni po třech výhrách v kvalifikaci.
„Celkový výsledek budu určitě brát pozitivně, protože jsem tady vůbec nemusela být,“ připomněla Havlíčková.
„V kvalifikaci jsem porazila skvělé hráčky a poprvé se mi tam povedlo vyhrát nějaký zápas. Z porážky jsem sice zklamaná, ale s odstupem času na to budu vzpomínat jako na dobrý turnaj,“ našla pozitivní momenty.
Při návratu do New Yorku si také vzpomněla na rok 2022, kdy zde hrála finále dvouhry juniorek a ve čtyřhře triumfovala po boku Rusky Diany Šnajderové.
„Překvapilo mě, že to tady smrdí mnohem míň než tehdy," řekla s úsměvem Havlíčková.
„Jinak jsem ale zhruba věděla, kde budeme bydlet a kam si můžu ráno zajít na kafe. Člověk alespoň trochu ví, co se děje a není úplně zmatený,“ pochvalovala si.
„Navíc jsem i trénovala na kurtu, kde jsem hrála finále juniorek. Říkala jsem si: Tady jsem hrála a bylo to úplně hrozné,“ vzpomněla tehdejší porážku ve dvouhře s Alexandrou Ealaovou z Filipín.
Po letošní zkušenosti se cítí motivovaná i do dalšího období. „Na juniorech je to něco úplně jiného a není tam takový servis jako v dospělých,“ porovnávala.
„Některé věci jsem tu zažívala úplně poprvé. Bylo to fajn a vracet se na menší turnaje nebude příjemné. Budu zpět nohama na zemi a ještě nejsem na takovém levelu, abych se na takových turnajích objevovala pořád,“ přiznala česká naděje.
„Doufám ale, že jednoho dne tady zakotvím a budu mít tento servis stále k dispozici," zasnila se Havlíčková, která by se mohla po US Open posunout ve světovém žebříčku na 192. místo.
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