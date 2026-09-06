Modla Ukrajiny se zmínce o Noskové musela smát. Šílené, iritovala ji Češka

Uplynuly jen dva měsíce a tenisový svět se dočká odvety. Na US Open se v očekávaném osmifinále utkají dvě rozjeté hvězdy aktuální sezony. Ukrajinka Marta Kosťuková se v duelu s Češkou Lindou Noskovou pokusí setřást sportovní trauma z toho, co prožila v červenci v semifinále Wimbledonu, který pak česká tenistka slavně ovládla.
Čtyřiadvacetiletá Kosťuková se letos vyšvihla mezi absolutní tenisovou elitu. Vyhrála dva turnaje včetně prestižní tisícovky v Madridu a pak zazářila také na grandslamech. Na Roland Garros i na Wimbledonu zůstala rodačka z Kyjevu těsně před branami finále a usídlila se jen těsně za první desítkou světového žebříčku.
Velké věci zatím předvádí i v New Yorku, kde ve třech kolech neztratila ani set.
Podle bookmakerů bude v osmifinále proti světové šestce, zatím ne tolik přesvědčivé Noskové, dokonce mírnou favoritkou. A věří si i sama Kosťuková, byť si při otázce na svou další soupeřku evidentně vzpomněla na nesmírně frustrující wimbledonský zážitek.
„V osmifinále budeš možná čelit wimbledonské vítězce. Jaké z toho máš pocit a co bude případně klíčem k úspěchu?“ zeptal se Kosťukové na tiskovce jeden z novinářů ve chvíli, kdy Nosková ještě neměla odehraný duel třetího kola proti nebezpečné Američance Ann Liové.
„Vždyť ještě neodehrála svůj zápas, nevím, co vám na to mám říct,“ smála se Ukrajinka. Když jí reportér vysvětlil, že je to jediná šance novinářů, jak se na rýsující se ostře sledovaný duel zeptat, zvážněla.
„No, myslím si, že bude úplně jiné hrát s ní na betonu než na trávě. Myslím, že na trávě hraje opravdu skvěle. Nevím. Ale ještě musí vyhrát svůj zápas,“ znovu se rozesmála. Nosková o pár hodin později po nesnadné bitvě Liovou udolala ve třech setech a postoupila do svého prvního osmifinále na US Open.
„Je to ale fantastická hráčka, moc ráda s ní trénuju,“ pokračovala Kosťuková. „Pořád velmi mladá, s tvrdým servisem. Doufám, že s ním dokážu něco udělat, ne jako na Wimbledonu. Bude to tvrdá bitva,“ dodala.
Co se na začátku července v tehdy životním zápase obou tenistek v All England Clubu vlastně odehrálo?
Nosková vyhrála 6:4, 6:4 a zářila především na podání, se kterým si Kosťuková vůbec nevěděla rady a velmi často reagovala frustrovaně.
„Klobouk dolů před ní, dnes hrála neuvěřitelně. Její servis byl naprosto šílený. Sandra (trenérka Kosťukové Sandra Zaniewská, pozn. aut.) mi říkala, že i do jejích nejslabších směrů měl servis kvalitu 9,5 z 10. Lepší už to snad ani být nemůže. Patřím mezi dobré hráčky na returnu, ale dnes jsem s tím nemohla vůbec nic dělat. Nedala mi šanci,“ vyprávěla o síle Noskové po utkání.
Za celý zápas se Ukrajinka dostala k jedinému brejkbolu. Ten sice ve druhém setu proměnila a vrátila se do utkání, jenže Češka oba sety rozhodla brejkem za stavu 5:4.
„Cítila jsem obrovský tlak, protože její procento prvního servisu bylo neuvěřitelné. Vyhrála snad kolem 90 procent výměn po prvním podání, což je šílené, zvlášť proti někomu, jako jsem já, kdo obvykle dobře returnuje,“ dodala ukrajinská tenistka.
Statistiky Noskové trochu přestřelila. Ve skutečnosti měla Nosková úspěšnost prvního servisu ve výši 69 procent a vyhrála po něm 74 procent míčů.
Když ale dostala Kosťuková otázku, zda ji během zápasu něco iritovalo, protože často ukazovala frustraci, odpověděla s úsměvem: „Iritovala mě jediná věc. To, kolikrát se soupeřka trefila servisem na jednu z čar.“
Jestli na tvrdém povrchu v New Yorku dokáže čelit české hrozbě lépe, se tenisový svět dozví v nedělním podvečeru středoevropského času. Osmifinálový duel bude deník Aktuálně.cz sledovat v online reportáži.
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