Lehečka měl v New Yorku na krajíčku. Jeho výrok o Plíškové zaskočil svět tenisu

Nemilosrdnou pomstu zrežíroval Jiří Lehečka v prvním kole grandslamového US Open. Hrozbu v podobě zkušeného Španěla Pabla Carreňa Busty, který mu pokazil letošní Roland Garros, odklidil po strhujícím výkonu ve čtyřech setech. V New Yorku ale česká jednička zaujala i jinak než na kurtu: jedním dojemným přiznáním a jedním odvážným výrokem.
Když spatřil los prvního kola amerického grandslamu, musel prožívat nemilé déjà vu. Zase Carreňo Busta.
Na někdejší světovou desítku, která je i v pětatřiceti letech stále schopná čas od času zaskočit velké favority, narazil Lehečka před pár měsíci rovněž v prvním kole French Open. V Paříži prohrál ve třech setech a sen o grandslamovém úspěchu byl ten tam.
Jistě, na tvrdém povrchu si Čech věřil víc, jenže Španěl není žádným ořezávátkem ani na betonech. Vždyť na US Open došel během kariéry hned dvakrát do semifinále.
Tentokrát se ale musel sklonit. Čech ho vyprovodil po setech 1:6, 6:7, 6:4, 2:6. „Rozdíl byl v tom, že teď jsme hráli v New Yorku na betonu,“ smál se Lehečka v exkluzivním rozhovoru ve studiu stanice Tennis Channel.
„Chtěl jsem být velmi agresivní od prvního míče a to se mi povedlo. Můj vstup do utkání byl skvělý,“ připomněl 19. hráč aktuálního světového žebříčku, jak ovládl prvních pět gamů zápasu. Právě to mu dodalo víru, že je lepším hráčem, což vedlo i k rychlému návratu v kritické chvíli po ztrátě třetí sady.
Když moderátor Steve Weissmann zmínil Lehečkův perfekcionismus a snahu být pořád lepší i v těch nejmenších detailech, poděkoval český tenista svým rodičům.
„Mám to od táty i od mámy. Naučili mě disciplíně a pracovitosti,“ uvedl a zmínil, že podobně ho žene kupředu nový trenér Frédéric Fontang.
Ve studiu pak zaznělo jiné jméno: Roger Federer. Právě on je totiž pro Lehečku nadále tím největším vzorem. Moderátora proto zajímalo, jak v New Yorku prožíval Švýcarovo velkolepé uvedení do tenisové Síně slávy.
„Bylo to úžasné,“ řekl Lehečka a na moment se odmlčel.
„Když jsem poslouchal jeho řeč a řeč jeho ženy, bylo to obrovsky emotivní. Je to člověk, u kterého mám pocit, že je tady s námi odjakživa. Byl tady celé mé dětství. Vyhrával tituly, ještě když jsem nebyl na světě. Bylo jasné, že půjde do Síně slávy, přesto to pro mě bylo strašně silné a vyvolalo to spoustu vzpomínek,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý hráč.
Když v rámci slavnostního večera pouštěli momenty z finále Australian Open 2017, v němž Federer v pěti setech přemohl Rafaela Nadala, reagoval prý Lehečka jediným slovem: „Sakra.“
„Byla to úžasná éra, trochu mě to ale i rozesmutnilo. Je jediným z velké trojky, s nímž jsem neměl šanci si zahrát. Chybí mi to, ale to je život, člověk nemůže mít všechno,“ uvedl český tenista a přiznal, že měl během ceremoniálu na krajíčku. „Kdybych byl přímo na místě, opravdu bych brečel naplno,“ uzavřel téma Federer.
V New Yorku Lehečka upoutal pozornost i jinak.
Tennis Channel se ptal špičkových hráčů na jejich tip směrem k turnaji ženské dvouhry, a zatímco většina tenistů jmenovala za potenciální vítězku Američanku Coco Gauffovou, její krajanku Jessicu Pegulaovou, Polku Igu Šwiatekovou nebo stále ještě světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, Lehečka šokoval odvážnou predikcí.
„Karolína Plíšková tady půjde do velkého útoku a dokáže to. Vyhraje,“ prohlásil bez váhání s širokým úsměvem na tváři.
Obě české naděje ve středu odehrají druhé kolo. Čtyřiatřicetiletá finalistka turnaje z roku 2016 se pokusí překvapit ruskou favoritku Dianu Šnajderovou, Lehečka bude favoritem v duelu proti Britovi Tobymu Samuelovi.
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