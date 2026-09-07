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Sport

Jak je to možné? Raritní skill Noskové vzrušuje Ameriku, ikoně spadla brada

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Na grandslamech už vyhrála jedenáct utkání v řadě a po vítězném Wimbledonu atakuje závěrečná kola i na US Open. Z Lindy Noskové je hvězda první velikosti, její vzácná schopnost vyhrávat zápasy navzdory vlastním selháním, z nichž by se většina ostatních sesypala, fascinuje tenisovou planetu.

U.S. Open
Linda Nosková v osmifinále US Open 2026Foto: REUTERS
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Nosková udivuje zejména dvěma věcmi. Zaprvé faktem, že i v zápasech, kde nehraje svůj nejlepší tenis a podle statistik rozhodně není lepší hráčkou na kurtu, dokáže zvládat klíčové momenty a prokousat se k výhře.

Co bývalo výsadou zkušených matadorů nyní zvládá jednadvacetiletá dívka z Valašska.

V nervydrásajícím osmifinále proti Ukrajince Martě Kosťukové uspěla po setech 7:5, 5:7, 6:4, ačkoli zaostávala ve všech důležitých statistikách vyjma jediné.

Esa: 9:0 pro Ukrajinku. Vítězné míče: 27:36 v neprospěch Češky. Nevynucené chyby? I tady byla Nosková horší (33:37). Úspěšnost prvního podání: 60 % vs. 66 %. Body po prvním podání: 63 % vs. 70%.

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Jediné, v čem Nosková soupeřku předčila, bylo druhé podání. Zatímco v rychlosti prvního servisu Češka rovněž zaostávala, druhé měla v průměru o 6 kilometrů v hodině rychlejší.

Zadruhé mladá Češka fascinuje mentální odolností.

Ve třech z posledních pěti grandslamových zápasů se opakoval podobný scénář. Po vyhrané první sadě měla Nosková náskok i ve druhé, ale přišla o něj obzvláště krutým a psychicky devastujícím stylem.

Ve finále Wimbledonu proti Muchové neproměnila pět mečbolů, ve třetím kole aktuálního US Open proti domácí Ann Liové jeden. A v neděli proti Kosťukové dva ve druhém setu a další tři ve třetím.

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Ve všech třech případech Nosková druhý set prohrála a zničená odkráčela do šatny. Ve všech třech případech se vrátila, jako by se nic nestalo, a v rozhodujícím dějství znovu převzala otěže způsobem, jaký se často nevidí.

„Neuvěřitelné. Dělá to zas a zas. Potřetí předvedla něco takového. Je to ultimátní skill. Zkolabovat pod tlakem, ale okamžitě se zotavit a stejně vyhrát,“ prohlásil expert Matt Roberts v pořadu The Tennis Podcast.

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„Jak je to možné? Třetí set v jejím podání vypadá, jako by byl první. To, že něco takového dokáže, ti o ní jako o hráčce řekne všechno, co potřebuješ vědět,“ dodal a psychickou odolnost Noskové označil za raritní.

Právě ta je podle něj hlavním důvodem, proč může Češka celé US Open vyhrát, přestože už v úterním čtvrtfinále vyzve nejtěžší soupeřku: vítězku posledních dvou ročníků Arynu Sabalenkovou z Běloruska.

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„Máme tu zápas světové jedničky proti wimbledonské vítězce. Ohromně vzrušující. A myslím, že je velmi pravděpodobné, že ji Nosková sundá,“ uvedl Roberts.

S kolegy Davidem Law a Catherine Whitakerovou pak popsali Noskové odchod do šaten i prsty v uších, kterými blokuje hluk, jako její nový „trademark“. „Pro mě je to jako zjevení,“ uvedl Law. „Strašně cool,“ doplnila Whitakerová.

O Noskové se na stanici Tennis Channel s nadšením rozpovídala také americká trenérská ikona Brad Gilbert.

„Víš, na kterou hráčku nedokážu přestat myslet? Sotva jsme ji tady zmínili, je trochu mimo hlavní pozornost, ale mám pocit, že z US Open může odjíždět s velkou slávou,“ uvedl bývalý kouč Andreho Agassiho, Andyho Roddicka či Coco Gauffové a přiznal, že mu z aktuální výkonnosti Noskové spadla brada.

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„Dokážeš si představit, že vyhraje dva grandslamy za sebou? To by z ní dělalo momentálně nejlepší hráčku světa,“ podotkl v rozhovoru s bývalou tenistkou Ajlou Tomljanovicovou.

Podle názoru Gilberta, autora populární tenisové knihy „Vyhrávat hnusně“, je poměrně pravděpodobné, že ze čtvrtfinálové bitvy mezi Sabalenkovou a Noskovou vzejde budoucí šampionka letošního amerického grandslamu.

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