Hrozba vykrvácení, odvážné akty. Venus se slavně vrací, její sny ale ničí Češka

Od roku 1981 po kurtech během US Open neběhala starší tenistka. Naposledy Renee Richardsová, které tehdy bylo dokonce 47 let.
Starší ze sester Williamsových podstoupila před rokem operaci, při níž ji lékaři varovali, že hrozí vykrvácení.
"Absolvovala jsem myomektomii, při které mi odstranili myomy a velký fokální adenomyom, který byl zakotvený ve svalu mé dělohy," napsala v obsáhlém příspěvku na sociálních sítích.
Po roce se díky divokým kartám nejen vrátila na turnaje, ale na konci července pobláznila fanoušky i první výhrou nad krajankou Peyton Stearnsovou
"Na vítězství nikdy nejste příliš mladí, ani příliš staří. Myslím, že byste mě nikdy neměli odepisovat," prohlásila sebevědomě.
A v New Yorku se rozhodně nehodlá jen zúčastnit. Vedle dvouhry si zahrála i smíšenou čtyřhru v novém formátu po boku krajana Reillyho Opelky. A tam měla velké ambice.
"Jediné, co mi ve sbírce chybí, je finále mixu, to je pro mě momentálně velká priorita a ráda bych si ho zahrála. Všude jinde jsem si o grandslamový titul zahrála," citoval tennisworldusa.org sedminásobnou singlovou vítězku podniků velké čtyřky.
V samotné soutěži ale tvrdě narazila, prohrála už v prvním kole s česko-ruským párem Karolína Muchová - Andrej Rubljov.
Předem avizovala, že US Open je jejím posledním podnikem v tomto roce a další turnaje plánuje v příštím roce.
Mimo kurty se totiž čile věnuje i různým marketingovým aktivitám. Naposledy nafotila odvážné akty do prestižního kalendáře Pirelli.
"Moje rada pro každou ženu je, aby se snažily spoléhat samy na sebe, aby si věřily a nevzdávaly se, ať je to jakkoli těžké. Ve víře v sebe je spousta síly," řekla USA Today.
Pokud si tedy někdo myslel, že Venus Williamsová letos v New Yorku ukončí kariéru, ten by se spletl. "Ve Washingtonu jsem si uvědomila, jak moc tuhle hru miluji. Příští rok mě rozhodně ještě nezatracujte," dodala.