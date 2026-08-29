Drama Čecha na US Open. Podlí Američané obtěžovali, McDonald nechtěl podat ruku

Dokázal to. Český tenista Dalibor Svrčina na čtvrtý pokus poprvé prošel do hlavní soutěže na grandslamovém US Open. Ve finále kvalifikace zvládl v New Yorku velké drama a vyrovnal se i s nesportovním chováním amerického publika.
Fantastické US Open pro český tenis? Velké věci se děly už ve smíšené čtyřhře, kterou před samotným turnajem ovládli Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem, a výrazným úspěchem skončila i kvalifikace dvouher, ze které do hlavní soutěže postoupili hned tři čeští tenisté.
Celkově si tak první kolo závěrečného grandslamu sezony zahraje neuvěřitelných 17 Čechů: 12 žen a 5 mužů.
Vůbec poprvé se na kterémkoli z grandslamových turnajů představí Gabriela Knutsonová s Lucií Havlíčkovou, první US Open v kariéře vybojoval také Dalibor Svrčina.
Třiadvacetiletý ostravský rodák se kvalifikačních bojů ve Flushing Meadows zúčastnil už počtvrté, přičemž v letech 2022, 2023 a 2025 odlétal ze zámoří s nepořízenou. Tentokrát si ale odhodlaně došel pro jeden z životních úspěchů.
Ve finále tříkolového kvalifikačního síta udolal zkušeného Američana Mackenzieho McDonalda, bývalého 37. hráče světového žebříčku, po obratu 4:6, 6:2, 7:5.
Bojovat musel nejen s kvalitním a nepříjemným sokem, ale i s diváky.
„Byli tam lidé, kteří mě chtěli rozhodit. Když skončil zápas na vedlejším kurtu, většina lidí se přesunula k nám a začala povzbuzovat soupeře,“ uvedl Svrčina v exkluzivním rozhovoru pro Tenisový svět. Chování fanoušků označil za nesportovní.
„Chvílemi ho podporovali až nespravedlivě, protože mi třeba tleskali do druhého podání a snažili se mě rozhodit. Jsem rád, že jsem jim nakonec zavřel pusu,“ pochvaloval si 134. tenista žebříčku, který se loni v srpnu stal druhým ostravským hráčem po Ivanu Lendlovi v elitní světové stovce.
Mezi Svrčinou a McDonaldem to v závěru jiskřilo a po vítězství českého tenisty, které pochopitelně oslavoval i s ohledem na chování diváků, drama pokračovalo.
„Soupeř mi nejdřív nechtěl podat ruku. Říkal něco v tom smyslu, že nechápu, že ho lidé povzbuzují. Já jsem mu vysvětloval, že proti němu osobně vůbec nic nemám. Vadilo mi jen chování některých fanoušků, kteří mi třeba tleskali po zkaženém prvním podání. To podle mě nepatří k tenisovým zvyklostem. Potom už byl v klidu a popřál mi hodně štěstí,“ vysvětlil Čech.
Ke sporům obou tenistů přispěl i medical timeout, který si McDonald vzal za vypjatého stavu 3:4 ve třetím setu. Svrčina to popsal jako taktiku, která jej měla vyvést z rytmu.
„Určitě. Možná mu samozřejmě něco bylo, ale něco bolí prakticky každého hráče. Vzal si ho zrovna ve chvíli, kdy jsem byl ve třetím setu brejk nahoře. Věděl, že to může být jedna z jeho posledních šancí něco se zápasem udělat,“ komentoval tenista.
V hlavní soutěži jednoho z grandslamů bude hrát Svrčina počtvrté v životě. V prvních kolech má zatím bilanci 1:2, do druhé rundy se dostal jen při své absolutní premiéře na Australian Open 2023.
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