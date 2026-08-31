„Děláš to schválně?“ Noskovou za mořem propírají, Američance vehnala slzy do očí

Je tu první grandslam od chvíle, co vyhrála svůj první grandslam. Linda Nosková je v New Yorku z pochopitelných důvodů jednou z nejdetailněji sledovaných hráček. V rozhovorech dává česká tenistka otevřeně nahlédnout do aktuálního rozpoložení a autentickými reakcemi baví nejen Američany.
Do US Open vstoupí v pondělí, už před turnajem byla ale v centru pozornosti.
Nosková bude v New Yorku vystupovat v roli úřadující šampionky Wimbledonu, sama se ale na svazující nálepku snaží zcela zapomenout a oprostit se od jakýchkoli očekávání.
Na tiskové konferenci čelila otázce, zda nastupuje do grandslamu s větším sebevědomí, když teď ví, že je schopná ho klidně vyhrát, a překvapila odpovědí.
„Ne. Ani trochu,“ usmála se. „Pro mě bylo vždycky důležité soustředit se na každý jednotlivý zápas, jako by se před ním vůbec nic nestalo,“ vysvětlila.
Tak k situaci přistupuje i teď. Výraznou porci pozornosti zatím zvládá s grácií a příkladným klidem.
„Ne vždycky je mi to příjemné, jsou to pro mě nové věci, ale snad si zvykám. Navíc ta pozornost, ta není navždy. Souvisí s úspěchem, kterého jsem dosáhla,“ podotkla s tím, že v New Yorku už myslí jen na tenis.
„Nemůžu se dočkat až začnou zápasy. Miluju US Open, vždy se tu cítím naprosto skvěle,“ řekla jednadvacetiletá hráčka.
Na předturnajové tiskovce souvisela drtivá většina otázek s Wimbledonem, až to jeden z reportérů nevydržel a zeptal se s nadsázkou: „Nevím, jestli to děláš schválně, ale ani jednou jsi nevyslovila slovo Wimbledon. Vyhýbáš se tomu záměrně?“
Nosková se zasmála a začala vysvětlovat. „Víte… Ne, není to záměrné. Ale je pravda, že cítím, že už toho bylo dost. Je to něco tak obrovského, že je těžké to zpracovat. A je tu nový grandslam a já nemůžu být v hlavě zaseklá na Wimbledonu,“ poznamenala a poprvé použila „zakázané“ slovo.
Před turnajem dostala aktuální světová šestka pozvání do pořadu Made of Moments, který pod hlavičkou WTA moderuje bývalá americká tenistka Alison Riskeová. Ta Noskové ukázala fotku z dětství české hráčky a zajímalo jí, jaké sny tehdy měla.
„Neměla jsem velké sny. Nebyla jsem snílek. Nedávala jsem si cíle, netušila jsem, co je potřeba k úspěchu,“ překvapovala moderátorku.
I s Riskeovou mluvila velmi pokorně, autenticky, bez velkých slov a gest. Američanku rozesmála, když popisovala, jak jí nepřišlo v ničem výjimečné, když se v červnu poprvé dostala do elitní desítky světového žebříčku. „Lidé mi říkali: Wow, dokázala jsi to. A já si myslela: Vždyť jsem byla před týdnem dvanáctá, jaký je v tom rozdíl?“
Riskeová pak Noskové ukázala i fotografii z prosince loňského roku, kdy česká tenistka pomáhala chudým dětem ve škole na Zanzibaru.
„Vždycky jsem chtěla dobrovolničit. Byl to střet s realitou,“ prohlásila Nosková a moderátorka doplnila, že se Češka dokonce odhodlala k adopci na dálku.
„Mají třeba deset nebo patnáct sourozenců, rodiče mají někde pryč. Bylo vždy očividné, že finanční podpora je pro tyhle děti nejdůležitější, ale samozřejmě se moc těším, až je zase uvidím,“ dodala Nosková a Riskeové tím vehnala slzy do očí.
„Jsi neuvěřitelný vzor pro všechny,“ řekla Češce. „Je příkladné, jak si uvědomuješ, že je tady něco většího než tenis,“ dodala.
„Tenis je pro mě mostem k dalším věcem. Nemám ráda, když jsem redukována jen na tenisovou hráčku. Všichni máme svoje koníčky a svoje jiné zájmy, které jsou stejně důležité,“ vysvětlila Nosková a na závěr promluvila o svých cílech.
„Ten hlavní je zůstat normální. Samozřejmě, že bych na kurtu ráda ještě něco dokázala, ale pokud se to nepovede, budu stejně šťastná,“ uzavřela.
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