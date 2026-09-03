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Sport

Česká noční sova oslňuje úchvatnou bilancí. Poradila si i se záludností

Sport,ČTK
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Wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do 3. kola tenisového US Open.

U.S. Open
Linda Nosková při utkání 2. kola US Open 2026Foto: REUTERS – AMBER SEARLS
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Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Lanlanu Tararudeeovou z Thajska 6:4, 6:2.

O dvanáct příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Tobyho Samuela poměrem 6:4, 6:2, 6:4.

"Na night session jsem se těšila. Jsem noční sova, takže nebyl problém na ten zápas čekat," svěřila se Nosková.

"Soupeřku bylo hlavní nepodcenit. Neznala jsem ji, nehrály jsme spolu zápas, ani trénink, takže to je vždy trochu záludné. Myslím, že jsem to ale od začátku dobře chytila a pokračovala v tempu," libovala si.

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Nosková, která v prvním kole vyřadila domácí Katie Volynetsovou, získala proti Tararudeeové první set díky brejku v sedmé hře. Vzápětí odvrátila šanci soupeřky na rebreak a sadu poté dopodávala.

Ve druhém setu už svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy nedala Thajce šanci. Získala první čtyři gamy a duel poté ukončila na servisu čistou hrou.

U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open
U.S. Open
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Jednadvacetiletá Nosková pokračuje v úchvatné bilanci, na grandslamech vyhrála i devátý zápas v řadě. Tararudeeovou porazila za hodinu a 17 minut, v utkání nepřišla ani jednou o servis.

Příště se střetne s Američankou a turnajovou devětadvacítkou Ann Liovou.

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Čtyřiadvacetiletý Lehečka uspěl proti 110. hráči světa Samuelovi díky šesti brejkům, udělal jen 19 nevynucených chyb.

O rok mladší Brit, který v prvním kole vyřadil jiného českého hráče Tomáše Macháče, jich zaznamenal 41.

Lehečka sice prohrál úvodní tři gamy, na nepříznivý stav první sady ale dokázal rychle reagovat a otočil ji po pěti vyhraných hrách v řadě.

Ve druhém setu byl český tenista na servisu stoprocentní a soupeře dvakrát "brejkl".

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Ve třetí sadě sice Lehečka znovu doháněl manko 0:2, ihned ale srovnal a rozhodl v závěru. Poté, co prolomil podání soupeře a ujal se vedení 5:4, využil na servisu druhý mečbol.

"Jsem moc rád. Na grandslamu se každé třísetové vítězství hodně počítá. Jsem rád, že jsem byl v momentech, kdy to nešlo podle mých představ, schopný rychle zareagovat. Naštěstí to byly takové krátké ´krizičky´, než něco delšího, co by mě trápilo víc," oddechl si Lehečka.

"Hlavně jsem rád, jak jsem zareagoval v prvním setu. Pak už to bylo o tom se herně srovnat, soustředit se a zahrát, co jsem takticky měl. Zbytek zápasu jsem měl pod kontrolou," řekl Lehečka, který příště narazí na Řeka Stefanose Tsitsipase.

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