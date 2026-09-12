Americká černá série se třese. Drzý Shelton to dokázal, ve finále vyzve Zvereva

Soupeřem Němce Alexandera Zvereva v boji o titul na tenisovém US Open bude Ben Shelton. V souboji domácích hráčů porazil 4:6, 6:3, 6:3, 7:5. Francese Tiafoea a je poprvé ve finále grandslamu.
V něm bude usilovat o ukončení 23 let dlouhého čekání na triumf amerických tenistů na některém ze čtveřice největších turnajů. Naposledy se to povedlo v roce 2003 Andymu Roddickovi na US Open.
"Jdu si pro to a nechám na kurtu úplně všechno. Doufám, že přijdete a podpoříte mě. Pojďme to vyhrát pro USA," řekl třiadvacetiletý Shelton, jenž ve čtvrtfinále vyřadil obhájce titulu Carlose Alcaraze ze Španělska.
S Tiafoem si Shelton ve čtvrtfinále poradil za tři hodiny a 18 minut. Vylepšil si tak osobní maximum na grandslamech, kterým dosud bylo semifinále loňského Australian Open a také v roce 2023 v New Yorku.
Do finále však Shelton, který je v americké nominaci na nadcházející daviscupový zápas s českými tenisty v Praze, vstoupí jako outsider. Mimo jiné i proto, že v pěti dosavadních zápasech se Zverevem uhrál jediný set. "Doufám, že v neděli americký sen ukončím," řekl devětadvacetiletý Němec.
Zverev bude po triumfu na letošním Roland Garros usilovat o druhý grandslamový titul. "Někdy vám jde prostě všechno na ruku," uvedl druhý hráč světového žebříčku.
"V minulosti jsem měl pocit, že se na velkých turnajích trápím. Několikrát jsem byl opravdu blízko," řekl Zverev. "Letos to vypadá, že mi Bůh řekl: Tentokrát to bude tvůj rok, tak si to na kurtu užívej," prohlásil.
Zverev postoupil do finále US Open znovu po šesti letech. V semifinále porazil nejvýše nasazený hráč 6:3, 7:6, 7:6 Rusa Karena Chačanova a v neděli bude usilovat o druhý grandslamový titul.
První dvě kola letošního turnaje zvládl až v pěti setech, od té doby však neztratil ani jednu sadu. Dnes k tomu byl blízko především v druhém tie-breaku, v němž prohrával 4:6, ale prodloužit zápas Chačanovovi nepovolil. Díky čtyřem bodům za sebou třetí set získal a postoupil do šestého grandslamového finále v kariéře a třetího za sebou.
V New Yorku si Zverev v roce 2020 zahrál své první grandslamové finále, tehdy mu proti Rakušanovi Dominicu Thiemovi při vedení 2:0 na sety chyběly k titulu jen dva míčky. Svou první grandslamovou trofej získal hamburský rodák letos na Roland Garros, následně prohrál ve finále Wimbledonu se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem, jenž ve Flushing Meadows kvůli zranění chybí.
Třicetiletý Chačanov hrál třetí grandslamové semifinále, z toho druhé na US Open, ale premiérového finále se ani dnes nedočkal.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - semifinále:
Zverev (1-Něm.) - Chačanov (Rus.) 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6), Shelton (8-USA) - Tiafoe (11-USA) 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.
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