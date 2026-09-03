Absurdní obvinění mladé Češky v New Yorku. Soupeřka si stěžovala, že šoupe nohama

Ačkoliv se z výsledku 6:1, 6:2 může zdát, že tenistka Nikola Bartůňková postoupila do 2. kola US Open přes Egypťanku Majar Šarífovou po snadném zápase, opak je pravdou.
V duelu s 52. hráčkou světa musela dvacetiletá Češka zvládnout kvůli úternímu přerušení dnešní dohrávku či různé psychologické hry soupeřky.
"Zápas byl dlouhý a náročný. Od včerejška jsem tu byla od 10:30 a celý den čekala. Pak mi změnili kurt, takže jsem za půl hodiny musela hrát. A poté nám duel na začátku druhého setu úplně přerušili, což nebylo příjemné," popisovala Bartůňková komplikace.
"V půl dvanácté jsme jeli na hotel, šla jsem spát v jednu, v 8:15 jsem vstávala a ve dvě tu opět hrála. Toho spánku moc nebylo. Tenhle set jsem však zahrála dobře. Na začátku jsem byla víc nervózní než včera, ale pak už jsem se rozehrála a hrála dobře," pochvalovala si.
Přerušení kvůli dešti nemá ráda, přesto s nimi už má dost zkušeností. Zažila je letos i během travnaté části sezony. "Přijde mi, že většinu těch turnajů, kde jsem, proprší," stěžovala si na počasí.
"Už mám nějaké zkušenosti s tím, jak na to jít a koncentrovat se na sebe. Jde spíš o únavu a sílu, jak to člověk zvládne a myslím, že jsem to dnes zvládla dobře," připojila.
Triumfu a premiérového postupu do 2. kola US Open si vážila o to více, že se jí soupeřka snažila rozhodit. Údery doprovázela hlasitými projevy emocí, až se to rozléhalo tribunami, kde se v mizerném počasí rozprostřelo jen pár fanoušků.
"Byla nepříjemná a zkoušela vše, co mohla. Bylo to z její strany až moc vyhrocené. Hlavně včera, dnes už to bylo lepší. Možná proto, že už jsem jí pak odjela a ona neměla moc co hrát," líčila Bartůňková.
Sama Egypťanka si přitom do Bartůňkové rýpla, že se kvůli ní nemůže soustředit.
"Včera to bylo dost vypjaté. Stěžovala si třeba, že šoupu nohama, přitom zvuk bot je normální věc," prozradila absurdní obvinění.
"Chtěla se mi dostat do hlavy, má takovou hru. Já toho nejsem zastáncem, ale i takové soupeřky jsou a je super, že jsem to dnes zvládla," pochválila se Bartůňková.
Do 2. kola postoupila na třetím grandslamu v sezoně a dál pokračuje v průlomovém roce. Před rokem jí patřilo ve světovém žebříčku 251. místo, nyní figuruje na 34. příčce.
"Jsem za to samozřejmě ráda. Je to fakt neuvěřitelný rok. Nečekala jsem, že se mi bude tak dařit. Obhájila jsem i nějaké body. Pro mě je důležité, aby tam byla kvalita. Žebříček a výsledky pak přijdou samy," uvedla.
Tenistka I. ČLTK Praha, která vnímá i větší respekt od soupeřek. "Cítím to. Zdravíme se a trénovala jsem i s Rybakinovou a Šwiatekovou. Iga mě požádala, jestli si s ní nechci zahrát v Torontu. Bylo to moc milé, že mě vnímají a že jsem pro ně dobrá hráčka. Moc si toho vážím," podotkla.
Podobně si užívá i pobyt v New Yorku. "Byla jsem tu i před pár lety na juniorech, New York se mi jako město moc líbí. Má své kouzlo. Areál je podobný ostatním grandslamům a je tady hodně hlučno. Je to prostě takový úl. V tomhle je to trochu náročnější, ale zase je to jiné," líčila rodačka z Prahy.
V boji o třetí kolo se utká s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, nebo Němkou Tatjanou Mariaovou. "Obě jsou to úžasné hráčky. Já jsem tady poprvé a stále sbírám zkušenosti. Uvidíme, jak to půjde. Dám do toho všechno jako vždycky," slíbila Bartůňková.
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