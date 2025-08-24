Tenis

Valentová - Bronzettiová. Vycházející česká hvězda debutuje v New Yorku proti Italce

před 47 minutami
Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového US Open mezi Terezou Valentovou a Luciou Bronzettiovou z Itálie.
 
Nosková vypadla z nejlepší třicítky. To jsou tenisové žebříčky před US Open

New York, poslední naděje. Český tenis odvrací nejhorší sezonu za dvacet let

Hrozba vykrvácení, odvážné akty. Venus se slavně vrací, její sny ale ničí Češka

Bouzková boj o finále vzdala, její start na US Open je nejistý

před 17 minutami

Bittner na Renewi Tour vyhrál bodovací soutěž

Cyklista Pavel Bittner uzavřel Renewi Tour čtvrtým místem ve spurtu v poslední páté etapě a uhájil vítězství v bodovací soutěži. V konečném pořadí závodu elitní kategorie WorldTour obsadil…
před 36 minutami
Provokativní gesto britských vozíčkářů. Při izraelské hymně se odvrátili
Provokativní gesto britských vozíčkářů. Při izraelské hymně se odvrátili

Během turnaje Pohár národů v basketbalu vozíčkářů v Kolíně nad Rýnem vyvolali britští reprezentanti silné emoce.
Aktualizováno před 47 minutami
Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala
Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Počátkem srpna podal státní zástupce obžalobu na předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí za podněcování k nenávisti.
před 47 minutami
Valentová - Bronzettiová. Vycházející česká hvězda debutuje v New Yorku proti Italce
ŽIVĚ
Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového US Open mezi Terezou Valentovou a Luciou Bronzettiovou z Itálie.
před 1 hodinou
Úplně mi to změnilo přemýšlení. Kantoři si pochvalují unikátní vzdělávací projekt
Úplně mi to změnilo přemýšlení. Kantoři si pochvalují unikátní vzdělávací projekt

Na Kutnohorsku skončil po pěti letech pilotní vzdělávací projekt, do kterého se zapojila drtivá většina škol a školek. Nyní míří na další místa Česka.
Aktualizováno před 2 hodinami
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi
ŽIVĚ
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Salač při premiéře na Balaton Parku skončil osmý, Márquez kráčí k titulu v MotoGP
Salač při premiéře na Balaton Parku skončil osmý, Márquez kráčí k titulu v MotoGP

Filip Salač skončil ve Velké ceně Maďarska a na okruhu Balaton Park vybojoval dalších osm bodů do hodnocení seriálu.
