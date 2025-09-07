Tenis

Sinner – Alcaraz 0:1. Španěl suverénně ovládl první set

Sport Sport
před 1 hodinou
Sledujte online přenos z finále tenisového US Open mezi Italem Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem ze Španělska.
 
Mohlo by vás zajímat

Počkej, počkej, nechápala Sabalenková. US Open to schytává za trapný závěr

Počkej, počkej, nechápala Sabalenková. US Open to schytává za trapný závěr

"Takového hráče prostě chcete vidět." Mouratoglou představil Čechy jako hvězdy UTS

"Takového hráče prostě chcete vidět." Mouratoglou představil Čechy jako hvězdy UTS

Sabalenková obhájila titul na US Open. Všechny tvrdé lekce stály za to, hlesla

Sabalenková obhájila titul na US Open. Všechny tvrdé lekce stály za to, hlesla

Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku

Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku
Tenis sport Obsah US Open Jannik Sinner Carlos Alcaraz

Právě se děje

před 58 minutami
Policie chytila řidiče české formule. Hrozí mu pokuta a zákaz řízení
1:06
Auto

Policie chytila řidiče české formule. Hrozí mu pokuta a zákaz řízení

Policie v neděli ráno řešila případ formule, která jela po dálnici D4 na Příbramsku. Řidiče zastavila a ztotožnila.
Aktualizováno před 1 hodinou
Moskva nestojí o ukončení války diplomatickou cestou, míní Kellog
Zahraničí

ŽIVĚ
Moskva nestojí o ukončení války diplomatickou cestou, míní Kellog

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Nizozemci porazili Litvu 3:2, Depay se stal nejlepším střelcem reprezentace
Fotbal

Nizozemci porazili Litvu 3:2, Depay se stal nejlepším střelcem reprezentace

Nizozemští fotbalisté se v kvalifikaci mistrovství světa nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay.
před 1 hodinou
Smrt kosí německé politiky. Před volbami jich ve spolkové zemi zemřelo už 16
Zahraničí

Smrt kosí německé politiky. Před volbami jich ve spolkové zemi zemřelo už 16

Smrt několika německých politiků v rychlém sledu krátce před komunálními volbami zavdala mnohým důvod k šíření spekulací a konspiračních teorií.
před 1 hodinou
Sinner – Alcaraz 0:1. Španěl suverénně ovládl první set
Tenis

ŽIVĚ
Sinner – Alcaraz 0:1. Španěl suverénně ovládl první set

Sledujte online přenos z finále tenisového US Open mezi Italem Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem ze Španělska.
před 3 hodinami

Pedersen vyhrál ve spurtu před volným dnem 15. etapu Vuelty

Patnáctou etapu Vuelty vyhrál ve spurtu vedoucí skupiny dánský cyklista Mads Pedersen a připsal si v 80. ročníku první vítězství. Favorité na celkové prvenství dnes jeli v poklidu s velkým odstupem…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
Schillerová: Pokud bude ANO vládnout, nechá vrátit návrh rozpočtu k přepracování
Domácí

Schillerová: Pokud bude ANO vládnout, nechá vrátit návrh rozpočtu k přepracování

V případě, že ANO po říjnových sněmovních volbách vládlo, vrátilo by ze sněmovny nynější návrh státního rozpočtu na příští rok k přepracování.
Další zprávy