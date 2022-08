US Open živě: Bouzková hraje proti Noskové, v akci jsou i další tři české tenistky

Druhý den US Open začíná s bohatou českou účastí. V akci uvidíme hned pět českých tenistek, bohužel je ale jasné, že všechny do druhého kola nepostoupí, neboť dojde k derby mezi Marií Bouzkovou a Lindou Noskovou. Favoritkou je bez debat první jmenovaná, která vyhrála i nedávné měření sil v Praze, mladší krajanku porazila po setech 7:6 a 6:3. Sedmnáctiletá Nosková má ovšem o motivaci postaráno. Nejenže má soupeřce co vracet, ale zároveň může těžit z rozehranosti, protože úspěšně prošla tříkolovou kvalifikací.

Kromě Noskové postoupila z kvalifikace do hlavního pavouka i Linda Fruhvirtová. Tato sedmnáctiletá tenistka však bude v prvním kole plnit roli favoritky. Vyzve Číňanku Sin-jü Wang, jíž se v posledních týdnech vůbec nedaří, momentálně disponuje sedmi porážkami v předešlých osmi zápasech.

Do akce půjde i Karolína Plíšková. Aktuálně 22. nejlepší hráčka světa nedávno odehrála velmi slušně turnaj v Torontu, kde až v semifinále vypadla s Haddadovou Maiaovou, o týden později v Cincinnati nicméně vypadla už ve druhém kole s Mertensovou. Dnes se jí postaví do cesty Polka Magda Linetteová, která předváděla pěkné výkony minulý týden v Clevelandu, vypadla ve čtvrtfinále s pozdější vítězkou Samsonovovou.

A poslední duel, který bude české fanoušky od 17 hodin zajímat, je ten Terezy Martincové proti zkušené Estonce Kaie Kanepiové. Rodačka z Prahy přesedlala z trávy na beton poměrně brzy, avšak žádného výraznějšího úspěchu na tomto povrchu letos zatím nedosáhla, nejdále se probojovala v kanadském městě Granby do osmifinále. Sedmatřicetiletá Estonka oproti tomu zazářila ve Washingtonu, kde jí od triumfu dělila jediná výhra, ve finále nestačila na Samsonovovou. Představila se i na tisícovce v Cincinnati, po velké bitvě prohrála ve třech setech s Azarenkovou.