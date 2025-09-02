Tenis

Lehečka – Alcaraz 0:3. Španěl jasně ovládl zápas

před 3 hodinami
Sledovali jsme online přenos ze čtvrtfinále tenisového US Open mezi Jiřím Lehečkou a Carlosem Alcarazem ze Španělska.
 
Aktualizováno před 15 minutami
Tenista Jiří Lehečka nepostoupil do premiérového semifinále US Open, stejně dopadla i Barbora Krejčíková.
před 18 minutami
