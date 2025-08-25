Tenis

Kvitová - Parryová. Ještě jedno vítězství? Češka hraje poslední grandslam v kariéře

před 20 minutami
Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového US Open mezi Petrou Kvitovou a Diane Parryovou z Francie.
 
Nejšílenější sekvence historie US Open. Neudělal jsem nic špatně, říká Medveděv

"Proč tu jsi? New York nesnášíš." Kvitová musela Američanům vysvětlovat účast

Djokovič i Sabalenková vstoupili do US Open vítězně. Medveděv znovu shořel

Velkolepý český start do US Open. Do druhého kola prošlo všech pět nadějí

před 20 minutami
Kvitová - Parryová. Ještě jedno vítězství? Češka hraje poslední grandslam v kariéře
před 21 minutami
Politická šikana: Vláda s ANO nemá být tabu, antiBabiš už prostě nestačí
41:40
Politická šikana: Vláda s ANO nemá být tabu, antiBabiš už prostě nestačí

Fiala a Rakušan slibují, že nepůjdou s Babišem. Je to kampaň, nebo závazek? Poslechněte si další díl podcastu Politická šikana.
Aktualizováno před 22 minutami
V Torontu zemřela Zdena Salivarová, Náchod usiluje o převoz ostatků i se Škvoreckým
V Torontu zemřela Zdena Salivarová, Náchod usiluje o převoz ostatků i se Škvoreckým

Jejím manželem byl spisovatel Josef Škvorecký, právě s ním nakladatelství Sixty-Eight Publishers provozovala.
před 48 minutami
Hrdina vítězného filmu z Varů František Klišík zemřel bez cizího zavinění
Hrdina vítězného filmu z Varů František Klišík zemřel bez cizího zavinění

Zemřelého Klišíka nalezli svědci 13. července v rybníku v Ohrobci u Prahy.
před 57 minutami
Červené pro Preciada by se nikdo nedivil. Nevím, jestli by ho Sparta ještě podržela
Červené pro Preciada by se nikdo nedivil. Nevím, jestli by ho Sparta ještě podržela

Dvojnásobný mistr fotbalové ligy Zdeněk Šenkeřík hodnotí v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz uplynulé kolo české nejvyšší soutěže.
před 57 minutami
Akademici chtějí v čele katolické fakulty Falátkovou, stojí za rektorkou
Akademici chtějí v čele katolické fakulty Falátkovou, stojí za rektorkou

Zástupci akademického senátu podpořili ve vedení fakulty Michaelu Falátkovou, kterou jejím řízením pověřilo vedení univerzity.
před 1 hodinou
Emil emigroval do Rakouska. Los, který bavil Čechy svým putováním, je u Vídně
Emil emigroval do Rakouska. Los, který bavil Čechy svým putováním, je u Vídně

"Respektujte přírodu - Emil chce prostě jen žít a, jak se zdá, také si prohlédnout pár památek," napsala rakouská policie.
