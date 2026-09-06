Menšík versus americké zákeřnosti. Čech musel čelit provokacím i jízlivé radosti

Nejenom s domácím soupeřem Learnerem Tienem se musel ve 3. kole US Open poprat Jakub Menšík. Celý zápas mu znepříjemňovalo napadání a "trash talky" ze strany některých fanoušků, kteří byli evidentně pod vlivem alkoholu. Jednoho z nich pak nechal český tenista vykázat z hlediště.
Český tenista čelil projevům amerického publika téměř tři a půl hodiny. Domácí příznivci ne vždy dodržovali nepsanou tenisovou slušnost, z každé Menšíkovy dvojchyby se bezostyšně radovali a tleskali. Pravé peklo ale Čechovi způsobovala skupinka, která seděla hned kousek od kurtu.
Menšík si poprvé stěžoval u umpirové rozhodčí na chování diváka v hledišti v kritické chvíli čtvrtého setu, za stavu 2:2 a 15:40 při vlastním servisu.
Menšík oba brejkboly sice odvrátil, ale nepřístojné schování fanoušků českého tenistu dál rušilo z koncentrace. Za stavu 3:4 a 0:40 Menšík si šel opět stěžovat, následně neukázněného diváka nechal nechal vykázat z hlediště.
Menšík nakonec set ztratil a Tien vyrovnal na 2:2. V rozhodující sadě pak utkání, které se protáhlo půldruhé hodiny po půlnoci, získal pro sebe Američan.
Přitom to není vůbec první incident, při kterém se diváci ve Flushnig Meadows chovají jako utržení ze řetězu. Při svém osmifinále si na palčivý zápach marihuany, který se linul z publika, stěžovala běloruská hvězda Aryna Sabalenková. V celém areálu přitom platí přísný zákaz kouření.
Jeden záblesk hluboko pod zemí. Vědci možná zahlédli největší záhadu vesmíru
Téměř kilometr a půl pod zemí, v bývalém zlatém dole v americké Jižní Dakotě, stojí zařízení, které patří k nejcitlivějším detektorům na planetě. Jeho úkol je zároveň mimořádně ambiciózní. Má zachytit něco, co možná právě teď prochází naším tělem i celou planetou, aniž bychom o tom měli sebemenší tušení. Temnou hmotu.
Modla Ukrajiny se zmínce o Noskové musela smát. Šílené, iritovala ji Češka
Uplynuly jen dva měsíce a tenisový svět se dočká odvety. Na US Open se v očekávaném osmifinále utkají dvě rozjeté hvězdy aktuální sezony. Ukrajinka Marta Kosťuková se v duelu s Češkou Lindou Noskovou pokusí setřást sportovní trauma z toho, co prožila v červenci v semifinále Wimbledonu, který pak česká tenistka slavně ovládla.
Bouzková byla jako zeď a mučila Šwiatekovou. Úpornou bitvu nezvládl ani Menšík
Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková prohrála ve 3. kole US Open s nasazenou pětkou Ruskou Mirrou Andrejevovou 2:6, 6:7 a do premiérového grandslamového osmifinále nepostoupila. Utkání s vítězkou letošního Roland Garros ztratila na newyorském betonu za hodinu a 38 minut. Poprvé mezi 16 nejlepších neprošla ani Marie Bouzková. S bývalou světovou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou prohrála 6:7, 6:7.
V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly volby, vyhraje zřejmě AfD
V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se v neděli konají volby. Zhruba 1,7 milionu voličů může až do 18:00 vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba označila už v roce 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou.