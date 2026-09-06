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Sport

Menšík versus americké zákeřnosti. Čech musel čelit provokacím i jízlivé radosti

Sport
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Nejenom s domácím soupeřem Learnerem Tienem se musel ve 3. kole US Open poprat Jakub Menšík. Celý zápas mu znepříjemňovalo napadání a "trash talky" ze strany některých fanoušků, kteří byli evidentně pod vlivem alkoholu. Jednoho z nich pak nechal český tenista vykázat z hlediště.

U.S. Open
Jeden z fanoušků, který provokoval MenšíkaFoto: REUTERS – Jerry Lai
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Český tenista čelil projevům amerického publika téměř tři a půl hodiny. Domácí příznivci ne vždy dodržovali nepsanou tenisovou slušnost, z každé Menšíkovy dvojchyby se bezostyšně radovali a tleskali. Pravé peklo ale Čechovi způsobovala skupinka, která seděla hned kousek od kurtu.

Menšík si poprvé stěžoval u umpirové rozhodčí na chování diváka v hledišti v kritické chvíli čtvrtého setu, za stavu 2:2 a 15:40 při vlastním servisu.

Menšík oba brejkboly sice odvrátil, ale nepřístojné schování fanoušků českého tenistu dál rušilo z koncentrace. Za stavu 3:4 a 0:40 Menšík si šel opět stěžovat, následně neukázněného diváka nechal nechal vykázat z hlediště.

Menšík nakonec set ztratil a Tien vyrovnal na 2:2. V rozhodující sadě pak utkání, které se protáhlo půldruhé hodiny po půlnoci, získal pro sebe Američan.

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Přitom to není vůbec první incident, při kterém se diváci ve Flushnig Meadows chovají jako utržení ze řetězu. Při svém osmifinále si na palčivý zápach marihuany, který se linul z publika, stěžovala běloruská hvězda Aryna Sabalenková. V celém areálu přitom platí přísný zákaz kouření.

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