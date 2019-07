Američané ohnou pravidla. Zázračná Coco přinese obří sledovanost, velebí ji i Obamová

před 38 minutami

Cori Gauffová musí hrát na US Open. Za každou cenu. Pořadatelé amerického grandslamu jsou odhodlaní porušit pravidla, aby patnáctiletou tenisovou senzaci dostali do hlavní soutěže.

Gauffová uhranula sportovní svět pohádkovou wimbledonskou jízdou. Z kvalifikace došla až do osmifinále a po turnaji vystřelila žebříčkem o 172 příček nahoru.

Současné 141. místo jí ale na přímý postup do prvního kola US Open nestačí.

Zároveň je tu pravidlo, které má chránit mladé zranitelné talenty před brzkým vyhořením. Hráčka do šestnácti let nesmí odehrát na turnajích WTA víc než deset turnajů ročně a divokou kartu může obdržet jen třikrát v sezoně. V první části problém není, v druhé ano.

Bývalá juniorská světová jednička se tímto způsobem už podívala do hlavní soutěže v Miami a do kvalifikací na French Open a Wimbledonu.

Americká tenisová asociace (USTA) nicméně bez servítků přiznává, že nehodlá omezení respektovat. A organizace WTA podle všeho přivře oči. Vznikne tak precedens, který v budoucnu může vést k chaosu a nesouhlasným reakcím.

Diskuse jsou ostatně výživné už teď, jen několik dní poté, co se téma divoké karty pro "Coco" dostalo na přetřes.

Mluví se o protežování, ohýbání pravidel kvůli většímu zisku. O křivdě spáchané na jedné konkrétní hráčce, která se kvůli kontroverznímu rozhodnutí do prvního kola nedostane a přijde mimo jiné o prize money ve výši 58 tisíc dolarů.

A snad bychom ani nežili v současném světě, kdyby se celá záležitost nedávala do nesmyslného kontextu s barvou pleti amerického tenisového supertalentu.

Kdyby prý Gauffová divokou kartu nedostala, byli by pořadatelé nařčeni z rasismu, linou se sociálními sítěmi všelijaké teorie. Také třeba ta, že si Gauffová v raném věku získala přízeň vlivných přátel, mimo jiné Rogera Federera nebo Michelle Obamové.

Bývalá první dáma a jedna z nejobdivovanějších žen Ameriky mladou hráčku vyzdvihla během její jízdy na Wimbledonu, když na Twitteru nadšeně psala: "Coco je velkolepá!"

"Nejlepší na tom všem je, že o mě tweetovali Jaden Smith (americký herec a rapper, syn Willa Smithe, pozn. aut.) a Michelle Obamová. Osobně jsem s ní nemluvila, ani na ni nemám číslo, ale ráda bych ho měla," smála se spontánní teenagerka. "Je strašně cool, že ví, že existuju," dodala.

Na každý pád si rekordně rychle vydobyla status sportovní superhvězdy. Takové, kterou američtí funkcionáři nehodlají nechat sedět v koutě. Respektive nechat ji hrát náročnou tříkolovou kvalifikaci.

O co tedy skutečně běží v bedlivě sledovaném příběhu? Především o peníze.

Wimbledonské tažení Gauffové překonalo všechny tamní tenisové příběhy. A že jich bylo.

Londýnští fanoušci vzali mladou Američanku velmi rychle za svou a její zápasy v All England Clubu přitahovaly obrovskou vlnu pozornosti. Stačilo si v prvním týdnu den co den otevřít britské noviny. Coco v nich dostávala ještě víc prostoru než největší domácí hvězdy Andy Murray a Johanna Kontaová.

Ještě brutálnější boom se ale mezitím odehrával za mořem. Sledovanost amerických televizí, které vlastnily práva na Wimbledon, se během zápasů zázračného dítěte zvedla o 30 procent.

Pořadatelé US Open tahle fakta nehodlají přehlížet a z Gauffové chtějí vytřískat maximum. Vyšší návštěvnost, více fanoušků u televize, výrazně vyšší zisky z reklam. To jsou lákadla spojená s účastí očekávané nástupkyně Sereny Williamsové.

"Cori bude hrát na US Open. Svými výkony na Wimbledonu si získala srdce amerických fanoušků. Nestává se každý den, aby někdo v jejím věku dosáhl tak neuvěřitelných úspěchů," prohlásil neoblomně ředitel USTA Chris Widmaier.

Vzápětí přišlo prohlášení WTA. "US Open jako grandslamový turnaj má právo nesouhlasit s pravidlem o věku sportovce a může nabídnout divokou kartu dle svého uvážení."

Za start Gauffové na US Open se postavil i Roger Federer. Jeho agentura Team 8 vzala americkou superstar pod křídla už před dvěma lety, když jí bylo pouhých třináct let.

"Chápu důvody, ale možná by to WTA mohla trochu zmírnit. Bylo úžasné sledovat kdysi mladou Martinu Hingisovou a byla by škoda, kdyby Coco nemohla tolik hrát," prohlásil dvacetinásobný grandslamový šampion, který na Wimbledonu padl ve finále s Novakem Djokovičem.

Inkriminované pravidlo podrobil zajímavému rozboru.

"Možná je kontraproduktivní. Nezohledňuje, že někdo může mít své nejsilnější tenisové období třeba mezi čtrnáctým a dvacátým rokem. Nebo to, že chce mít dítě ve čtyřiadvaceti. Nevím, nemám žádné perfektní řešení, ale je třeba o tom debatovat," řekl Federer.

US Open začne v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové v pondělí 26. srpna, Cori "Coco" Gauffová v prvním kole s největší pravděpodobností chybět nebude.