Djokovič v New Yorku dvakrát přerušil trénink. Světovou jedničku trápí puchýře

před 8 minutami

Srbského tenistu Novaka Djokoviče trápí před začátkem grandslamového turnaje US Open puchýře.

Trojnásobný newyorský vítěz a obhájce titulu kvůli potížím s pravou nohou dvakrát přerušil sobotní trénink, po něm ale problémy bagatelizoval.

"Je to jenom maličkost, neomezuje mě to. Puchýře má každý druhý. To mi opravdu žádné starosti nedělá," řekl novinářům nejvýše nasazený dvaatřicetiletý Srb, který se v pondělním utkání úvodního kola střetne s Robertem Carballésem ze Španělska.

Ani na newyorském betonu nechce Djokovič opustit svůj tradiční styl, kdy k míčům nedobíhá, ale spíše doklouzává. "Je mi celkem jedno, jestli to je na antuce, trávě nebo tvrdém kurtu. Mám poměrně ohebné kotníky, to mi pomáhá dostat se lépe k úderům, k agresivnějšímu stylu hry," vysvětlil.

V červenci Djokovič porazil ve wimbledonském finále Rogera Federera a vyhrál čtvrtý z pěti posledních grandslamů. Celkem jich má na kontě 16. "Současný tenis je především o grandslamech, to je bez debat. O to větší je moje motivace," doplnil.