Kouzlo Noskové, v USA slyšela vzácný kompliment. Experta odbourala osobitost Češky

Linda Nosková už je zase vítězná. V americkém Cincinnati vybojovala jednadvacetiletá hráčka první výhru od senzačního wimbledonského titulu, přiznala ale, že má problémy si triumf, který jí zařadil mezi největší tenisové hvězdy dneška, náležitě užívat. Upřímností a osobitostí rozsvítila televizní studio a rozesmála populárního moderátora.
Na velkém turnaji v Ohiu zatím Nosková rozdává úsměvy na všechny strany.
Když po první výhře od Wimbledonu dorazila do studia stanice Tennis Channel k rozhovoru s moderátorem a někdejším profesionálním tenistou Prakashem Amritrajem, působila klidně a pozitivně.
„Ani náhodou to nebylo jednoduché,“ okomentovala výhru 6:3, 6:3 nad nebezpečnou Britkou Katie Boulterovou, která přišla 35 dní od finále Wimbledonu.
„Ano, servis mi servíroval, ale jinak to bylo složité. Víte, nikdy není jednoduché vrátit se po úspěchu, který jsem před pár týdny zažila. Pořád na kurtu hledám sama sebe. Nehraju svůj nejlepší tenis, ale snad se k tomu blížím,“ vysvětlila s úsměvem.
Poprvé moderátora odzbrojila po dotazu na wimbledonský titul. „Už jsi měla čas všechno vstřebat. Jak jsi to zpracovala?“ ptal se kalifornský rodák.
„Ještě vůbec ne,“ rozesmála ho přímá odpověď Noskové. „Opravdu ještě ne. Myslím, že možná uplyne rok a já to pořád ještě nebudu schopná plně vstřebat,“ dodala Češka.
Vzápětí nechala nahlédnout do revolučních týdnů v životě mladé dívky, která velmi brzy dosáhla na svůj životní sen, ale nebyla schopná si jej řádně vychutnat.
„Bylo to obrovské vítězství. Vždycky jsem o něm snila. Když toho ale skutečně dosáhnete, je mnohem těžší si to užít a uvědomit si to. To si předtím vůbec nedokážete představit. Pořád se s tím dost peru,“ přiznala osmá hráčka světového žebříčku.
Amritraj připomněl i spoustu „dalších úžasných věcí“, které se kolem Noskové v poslední době dějí, konkrétně zmínil její fotografii na obálce časopisu Forbes.
„Jo, to je cool,“ reagovala lakonicky a bez výraznějšího nadšení česká tenistka, což moderátora znovu pobavilo.
„A víš co? Přesně takhle je nejlepší na to reagovat. Nebýt ani příliš nahoře, ani příliš dole. Ale je skvělé vidět tě takhle v centru pozornosti,“ prohlásil Amritraj a vyřkl vzácnou lichotku: „Jsi zářivým světlem okruhu WTA.“
Noskové se ptal i na reprezentaci. Aktuální česká dvojka za Karolínou Muchovou je pochopitelně v nominaci kapitánky Barbory Strýcové pro finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové.
„Reprezentovat zemi je pro mě teď ještě důležitější než kdy dřív. Pro mě bylo vždycky obrovskou poctou už jen dostat se na kurt a být součástí týmu. Vždycky budu hrát za Česko, bez ohledu na okolnosti. Vždy je to pro mě velmi snadné rozhodnutí,“ vysvětlila.
Moderátora i její poslední odpověď okouzlila. „Úžasné. Pořád se usmívej. Tenisu to moc prospívá. Skvělá práce,“ uzavřel rozhovor.
Noskovou čeká v pondělí v Cincinnati duel třetího kola proti Dánce Claře Tausonové, které má co vracet. Prohrála s ní oba dosavadní vzájemné duely: vloni v prvním kole Australian Open i krátce poté v Dubaji.
České hvězdy a americký beton na CANAL+ Sport
Washington, Toronto, Cincinnati, Monterrey… Čtyři skvělé zastávky WTA Tour na letní zámořské sérii. Jak se na betonových kurtech bude dařit českým hrdinkám z Wimbledonu a dalším krajankám? Sledujte jejich počínání na CANAL+ Sport 2 a 3.