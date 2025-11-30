"Úplně mě to zlomilo." Superstar poprvé o tom, jak jí poprsí málem zničilo kariéru

Simona Halepová je tenisovým pojmem, málokdo už si ale dnes vzpomene na vážný zdravotní problém, který Rumunka řešila už ve svých sedmnácti letech.
Až nyní, po ukončení úspěšné kariéry, během níž vydělala na kurtech přes 40 milionů dolarů, otevřeně promluvila o tom, jak jí velké poprsí zkomplikovalo život.
"Na juniorský Roland Garros v roce 2008 jsem přijela ve vrcholné formě. A turnaj jsem vyhrála. Byl to sen," vzpomíná čtyřiatřicetiletá Halepová.
Nedlouho poté ale došlo během tréninku k vážnému incidentu. "Zničehonic se mi zablokovalo celé tělo. Nedokázala jsem se pohnout. Strašně jsem se bála, začala jsem plakat. Úplně mě to zlomilo," popisuje bývalá světová jednička.
Lékaři dali mladé hráčce jasně najevo, že v tomto stavu může na vrcholový tenis zapomenout. Primární příčinou silných bolestí zad byl podle nich příliš mohutný hrudník.
Dívka tak stála před zásadním rozhodnutím, jediným zaručeně účinným řešením možných budoucích komplikací totiž byla operace.
"Měla jsem vážný problém s páteří. Bylo mi sedmnáct let a na takové rozhodnutí bylo příliš brzy, ale situace byla buď, anebo. Věděla jsem, že bez zákroku nemůžu hrát tenis na vrcholové úrovni," přiblížila proces rozhodování, který ale nakonec netrval dlouho. Halepová věděla, že udělá cokoli, aby dál žila svůj tenisový sen. A tak si poprsí nechala zmenšit. Z velikosti 75E se po zásahu stala 75C.
"Věděla jsem, že tahle oběť za cestu na vrchol stojí. Svou vlastní budoucnost si budujete sami. Prvním krokem je víra, že se dostanete tam, kam chcete," říká.
Operaci podstoupila v roce 2009 a o čtyři roky později získala svou první trofej na okruhu WTA. Hned v následující sezoně prošla poprvé do elitní světové desítky.
Během kariéry hrála pět grandslamových finále a poslední dvě proměnila v tituly. V roce 2014 prohrála ve finále Roland Garros s Marií Šarapovovou, v roce 2017 byla znovu v Paříži poslední obětí senzace jménem Jelena Ostapenková. Smutná byla i na Australian Open 2018, v boji o titul nestačila na Caroline Wozniackou.
Dočkala se v tom samém roce na French Open, ve svém třetím tamním finále pokořila Američanku Sloane Stephensovou.
O rok později přidala nejslavnější moment kariéry: ve finále Wimbledonu zničila 6:2, 6:2 legendu legend Serenu Williamsovou.
Konec její kariéry negativně ovlivnila dopingová kauza.
Na US Open 2022 měla pozitivní test na roxadustat a dostala nepochopitelně přísný čtyřletý distanc. Trvala na své nevině a dlouhý boj o očištění svého jména nakonec vyhrála, trest jí byl snížen na devět měsíců. Vrátila se k tenisu, ale bez větších úspěchů. Kariéru Rumunka ukončila v únoru letošního roku.