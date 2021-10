Unikátní příležitost pro Češky, ostatní přijdou o atmosféru, plísní Štěpánek BJK Cup

Prahu čeká test nového formátu turnaje ženských tenisových reprezentací, nového Billie Jean King Cupu. O diváckou účast a atmosféru v O2 areně má starost i Radek Štěpánek.

Do pražských Vysočan se ke konci týdne sjede tucet nejlepších ženských tenisových týmů světa. Od pondělí 1. listopadu tu začne program základních skupin, v sobotu je pak na programu finále. Nový formát dřívějšího Fed Cupu budí rozpaky. Zvláště o první dny velkého finále mají někteří účastníci velké obavy.

"Hrajeme v pondělí proti Kanadě v deset ráno. Kolik asi přijde lidí, dvě stovky? Před dvěma lety jsme finále v Perthu hráli před 15 tisíci diváky. Teď to bude propadák, musím na to hráčky připravit," prohlásil například nehrající kapitán Francie Julien Benneteau.

Utkání se budou hrát v O2 areně a O2 universu, zatímco do první haly se vejde 12 tisíc lidí, do druhé pouhé dva tisíce. Vstupenky jsou k mání ve formě balíčků. Celodenní lístek do horního prstence velké haly stojí 890 korun a do dolní části 2290. Čtyřdenní balíček na skupiny vyjde na 1960 a 4960 korun. Lístky na zápasy skupiny v universu pořídíte na den za 990 korun.

"Souhlasím s Francouzi, bude tam pár lidí. Tak to bylo i ve finále nového Davis Cupu v Madridu. Ano, pro domácí tým je to super. Pro české holky přímo unikátní příležitost, ale na dlouhé roky asi poslední. Místo toho mohly hrát za rok třeba třikrát doma," zlobí se bývalý český tenista Radek Štěpánek.

Sám přitom rád vzpomíná i na daviscupové duely, které hrál na půdě soupeře a v ochozech nebylo moc českých příznivců.

"Vždy je to o tom domácím publiku. Ať už to byly zápasy v Srbsku, nebo v Argentině, kdykoli si na to vzpomenu, mám husí kůži. Byla to neopakovatelná atmosféra. A právě kvůli ní jsme týmovou soutěž hráli," prohlásil.

Vzhledem k tomu, že fanoušci kupují vstupenky ve formě balíčků na celý den, není jistota, že všichni dorazí hned na dopolední bitvy zahraničních týmů.

"Na úterý a středu je prodána asi třetina kapacity, což je zatím super číslo. Na zápasy Češek v pondělí a ve čtvrtek je to asi 55 procent. Češi jsou navíc optimisté a semifinálové a finálové boje jsou v prodeji na nějakých 60 procentech kapacity," řekl Aktuálně.cz mluvčí Českého tenisového svazu Karel Tejkal.

Oproti úvodnímu náporu na začátku října, kdy byl zájem fanoušků obrovský, je to ale stagnace. "To je způsobené těmi zvyšujícími se počty koronavirem nakažených lidí. Věřím, že až se ve čtvrtek objeví Barbora Krejčíková na kurtu, jak jako první trénuje v areně, diváci pochopí, že akce proběhne, a přijde další vlna zájmu," věří Tejkal.

Pořadatelé nasadili pro turnaj přísná hygienická opatření, aby situaci na tribunách pandemie neohrozila. Tenisoví fanoušci musí se vstupenkou u turniketů doložit i certifikát o očkování nebo negativní test. "Přičemž my jako pořadatelé všem doporučujeme očkování," dodává mluvčí.

Češky zahájí finále v základní skupině proti Němkám (1. listopadu od 17 hodin) a pokračovat pak budou proti Švýcarkám (4. listopadu od 17 hodin). Vítězky skupiny se v pátečním semifinále poperou o sobotní finále.