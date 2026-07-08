„Umí otrávit spoustu lidí.“ Muchová je za narušitelku, tohle nedokázala ani Kvitová

Karolína Muchová a Coco Gauffová nastoupí ve čtvrtek od 14:30 středoevropského času k prvnímu semifinále Wimbledonu. Česko-americký souboj budí velká očekávání. Muchová teprve nedávno dokázala zastavit dlouhou a krutou sérii porážek s americkou superstar a teď je zčistajasna favoritkou i pro mnohé legendy světového tenisu. Dokonce i ty zámořské.
Na travnatém povrchu už nasbírala devět výher v řadě a čtvrtfinálovou výhrou nad rozjetou šampionkou Naomi Ósakaovou vstoupila do vybrané společnosti.
Karolína Muchová se stala teprve osmou aktivní hráčkou, která postoupila do semifinále na všech čtyřech grandslamech.
Připojila se k Venus Williamsové, Sereně Williamsové, Victorii Azarenkové, Karolíně Plíškové, Aryně Sabalenkové, Ize Šwiatekové a také Coco Gauffové, která své poslední chybějící grandslamové semifinále v All England Clubu dobyla jen o pár hodin dříve.
Pochopitelně se Muchová zapsala i do české tenisové historie. V otevřené éře je teprve čtvrtou hráčkou po Haně Mandlíkové, Janě Novotné a Karolíně Plíškové se semifinálovou účastí na všech majorech.
„Něco takového nedokázala ani Petra Kvitová,“ připomněla asociace WTA. Dvojnásobná wimbledonská šampionka nedokázala během své fantastické kariéry dojít mezi čtyři nejlepší pouze na US Open: hrála tam dvakrát čtvrtfinále.
Novináři i experti ze světa tenisu si teď pokládají otázku, zda si Muchová v sobotu zahraje v Londýně své druhé grandslamové finále, či dokonce pozvedne trofej Venus Rosewater Dish.
Překvapivě značná část z nich se domnívá, že je to pravděpodobné. Až natolik Muchová svou jízdou zapůsobila, zejména pak způsobem, jakým ve čtvrtfinále odklidila obří překážku jménem Naomi.
„Češka podala suverénní výkon a na servisu jasně předčila jednu z nejlépe podávajících hráček světa. Do kurtu dostala 69 procent prvních podání, po nichž získala 80 procent výměn, přičemž 44 procent jejích prvních servisů zůstalo bez soupeřčina returnu,“ referoval britský The Guardian.
„Jediným překvapením je, že jí postup do této fáze ve Wimbledonu trval tak dlouho, vzhledem k tomu, jaká kouzla na trávě předvádí. Právě tento povrch totiž naplno odemyká její herní variabilitu i kreativitu,“ dodal list v reportáži s narážkou na čtyři výpadky Muchové v prvním kole Wimbledonu za sebou.
Její hra na trávě, na kterou je paradoxně alergická, teď vyvolává všeobecné nadšení.
„Ukazuje, že na to má. Jsou to masivní výkony. Je to jedna z hrstky tenistek, které dokážou takovým způsobem variovat hru. Touhle variabilitou dokáže otrávit spoustu lidí, kteří jsou na druhé straně kurtu,“ poznamenal ve vysílání Tennis Channelu bývalý hráč Prakash Amritraj.
O devětadvacetileté Češce, která bude hrát ve čtvrtek už své páté grandslamové semifinále, básnil i Američan Jim Courier.
„Má obrovskou lehkost v nohou. To je důvod, proč tak miluju ji sledovat. Má nesmírně elegantní pohyb a tenhle povrch ji za to odměňuje,“ prohlásila někdejší světová jednička.
Vzápětí Courier vyřkl odvážnou předpověď a Muchovou označil v semifinále proti Coco Gauffové za favoritku. Připomněl přitom, že Češka do letošního roku prohrávala s Američankou 0:6 na vzájemné zápasy. Sérii zlomila až před necelými třemi měsíci na antuce ve Stuttgartu.
„To ji naplní sebevědomím. A upřímně, pokud budou hrát obě svůj nejlepší tenis, nejsem si jistý, že ji Coco může právě na trávě porazit,“ podotkl čtyřnásobný grandslamový vítěz.
Za pravdu mu dala Martina Navrátilová.
„Na trávě nejspíš ne. Podle toho, co jsem dosud viděla, je pro mě Muchová teď favoritkou. Proti Naomi fungovala s těmi slice-údery jako dokonalá narušitelka a to samé může udělat s Coco,“ řekla šampionka 18 grandslamů v singlu.
„Má důvod si věřit, ale všechno to bude o hlavě,“ doplnila Navrátilová.
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