Ukrajinská hrozba pro Muchovou i katastrofický scénář. Bitva o Turnaj mistryň vrcholí

Rýsuje se fantastická možnost. Hned tři české tenistky na závěrečném Turnaji mistryň, z toho dvě v singlu. Po boku Lindy Noskové by se mohla v listopadu na vyvrcholení sezony představit také Karolína Muchová. Ve hře je ale ještě několik scénářů. Jeden z nich byl z českého pohledu hodně krutý.
V pátek přišla ze strany WTA skvělá zpráva - Linda Nosková se coby wimbledonská šampionka kvalifikovala na turnaj pro osm nejlepších tenistek sezony.
Ne snad, že by už měla na kontě dostatek bodů, ale coby grandslamová vítězka má výjimku. Nemusí se ohlížet na žebříček WTA Race a jen kdyby vypadla z první dvacítky, mohla by o tuhle místenku přijít. To už se ovšem nestane.
Jenže do Indian Wells se může vypravit ještě její rivalka z finále Wimbledonu Karolína Muchová.
Ta je momentálně v kvalifikačním žebříčku na sedmém místě za Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, která posbírala 5024 bodů. Češka má 4615. Hranice jistoty je momentálně nastavena na 5443 bodů.
Nosková drží osmou příčku, ale protože už má kvalifikaci jistou, je potřeba se ohlížet spíše po aktuálně deváté Ukrajince Martě Kosťukové, která má na kontě 3910 bodů.
Na první pohled se zdá, že má Muchová luxusní náskok, ale je v tom háček. Rodačce z Olomouce zbývá momentálně už jen jediný přihlášený turnaj do konce sezony. A to tisícovka ve Wu-chanu příští týden.
Kosťuková vynechala Billie Jean King Cup a teď má v plánu odpočatá odehrát kromě výše zmíněného podniku ještě pětistovku v Ning-po a další v Tokiu. Ve hře tak pro ni bude ještě 2000 bodů. Stejně tak pro Igu Šwiatekovou, která je o dvě stovky bodů za Kosťukovou.
A pokud by právě čtyřiadvacetiletá Ukrajinka nakonec předskočila Muchovou, nastal by z českého pohledu přímo katastrofický scénář. O místenku mezi osmičkou nejlepších by přišla právě kvůli už jisté postupující Noskové.
Muchová může po zastávce ve Wu-chanu ještě požádat o divokou kartu na některou ze zmíněných pětistovek. Je ale otázkou, jestli bude chtít větší zápasovou zátěž riskovat kvůli „zájezdu“ do USA.
„Tím, že je to v Indian Wells, to popravdě takové lákadlo není. Je to pro nás z New Yorku do Číny a pak z Číny do Kalifornie na druhou stranu světa. Cestování si moc neužívám. Bylo by hezké se na Turnaj mistryň dostat, ale nějak moc to neřeším,“ prohlásila Muchová už po US Open.
Jistou účast má i první hráčka světa Kateřina Siniaková, která by po boku Američanky Taylor Townsendové měla plnit roli nasazených jedniček. Parťačka české tenistky se ale momentálně zotavuje z operace slepého střeva.
Turnaj mistryň je na programu od 8. do 15. listopadu.
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