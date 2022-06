Ukrajinky na Siniakovou neútočí. Tátu to sebralo, babičku s dědou neuvidím, říká

Na Wimbledon se jí ani nechtělo, když se v něm letos kvůli nucené neúčasti ruských a běloruských reprezentantů neudělují body. “Jako bych neměla dost motivace,” přiznala Kateřina Siniaková po kruté porážce v prvním kole Wimbledonu, v němž nestačila na polskou kvalifikantku Maju Chvaliňskou.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Dcera ruského otce a české matky zažívá podivné měsíce. Na kurtech se Siniakové nedaří, osmkrát během aktuální sezony prohrála hned v prvním kole. Navíc její rodinný život nepříjemně ovlivňuje válka.

Rodačka z Hradce Králové po pondělní porážce v All England Clubu přiznala, že se jí na tradiční tenisový svátek za specifických okolností příliš nechtělo. "Jelo se mi sem těžko, musím přiznat," uvedla.

Před rokem v Londýně došla až do třetího kola, kde potrápila tehdejší světovou jedničku a pozdější šampionku Ashleigh Bartyovou. Letos se ale za Wimbledon body neudílí, Siniaková tak nemá žádnou šanci loňskou porci obhájit.

"Sportovci za válku přece nemohou. Že tu nehrají Rusové, je nespravedlivé. Stejně jako to, že nemáme body. Není to nic příjemného. Člověk sem jede a už ví, že všechny body ztratil. Věděla jsem, že i když zahraju skvěle, nic tím nezískám," vysvětlovala Siniaková.

V Moskvě žijí její prarodiče. Česká tenistka je obvykle navštěvovala dvakrát do roka, když se hrály turnaje v Petrohradu a právě v hlavním ruském městě. Teď ale tuší, že je nejspíš delší dobu neuvidí.

"Nikdo není rád, že je válka. Všichni chtějí, aby to už skončilo. Takhle ani nemám šanci vidět se s druhou půlkou rodiny. Babička s dědou navíc nejsou nejmladší, může se něco stát a já už je nemusím vůbec vidět. Hledáme možnosti, ale je to složité," prohlásila.

Siniaková se o válce se svým otcem Dmitrim Siniakovem aktuálně příliš nebaví. "Normální člověk s tím stejně nic nezmůže. Ale vím, že to pro taťku bylo na začátku hodně těžké, sebralo ho to. Nikdo nečekal, že může něco takového vypuknout," povzdechla si.

A ještě jednou zopakovala, že je striktně proti válce. "To je jasné, tohle by v dnešní době vůbec nemělo být. Člověk si najednou uvědomí, jak malicherné je řešit tenisové výhry nebo prohry. Trpí Ukrajinci i Rusové, protože ti vojáci musejí jít bojovat. Ti nahoře si něco dokazují a trpí obyčejní lidé, kteří za nic nemůžou," řekla Siniaková, v tuto chvíli 79. hráčka světového žebříčku, kterou ale po Wimbledonu čeká výrazný propad, nejspíš až na pomezí první a druhé stovky.

"Čert to vem, když někde umírají lidé," komentovala to reprezentační tenistka.

Potvrdila, že když se s ruskými a běloruskými hráčkami baví, mezi čtyřma očima válku odsuzují. Veřejný odsudek však pro ně a jejich rodiny může představovat nebezpečí.

"Je těžké kohokoli soudit. Jedna Běloruska mi řekla, že by si někam chtěla dát ukrajinskou vlaječku, ale obává se, že by jí doma hrozily problémy," uvedla Siniaková. Přestože má ruský původ i ruskou trenérku, žádné napětí ze strany ukrajinských tenistek necítí. "Nemůžu říct, že by na mě nějak útočily. Všichni se snažíme nějak pomoct a vyjít jim vstříc," řekla.

Trenérka Siniakové Jevgenija Manjukovová do Londýna nepřicestovala, i když nakonec dostala od britských organizátorů povolení. "Ale zase nedostala včas víza, všechno trvá hrozně dlouho. Ona když někam cestuje, musí letět snad přes celý svět. Teď se vrátila domů," řekla Siniaková, kterou v Londýně ještě čeká čtyřhra po boku krajanky Barbory Krejčíkové.

"Doufám, že si v deblu vylepším náladu. Dlouho jsme spolu nehrály, ale myslím, že to nevadí. Moc jsme se v poslední době neviděly, ale obě se těšíme," uzavřela česká tenistka.