Ukrajinka víří vody i v Paříži. Přes varování přišla s další nevídanou kritikou Rusů

Splnila své slovo: nezmlkla. Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnyková, která v minulých týdnech obvinila ženskou tenisovou asociaci WTA z toho, že se jí snaží umlčet ohledně kritiky ruských a běloruských hráček a hráčů, i v Paříži poutá svými výroky výraznou pozornost. Přes důrazné doporučení, aby nebyla konkrétní, dál nebývale tvrdě píchá do vosího hnízda.
Když po svém vítězství v prvním kole Roland Garros dorazila pětadvacetiletá rodačka z Kyjeva mezi novináře, už v tu chvíli byla tisková místnost slušně zaplněná.
V dalších minutách se zájem ještě citelně zvýšil, to když se Olijnyková prezentovala další dlouhou výpovědí na téma ruských a běloruských soupeřů, kteří podle ní nenápadnou aktivitou i svým mlčením podporují Putinův režim a válku na Ukrajině.
Bojkot, který značná část světové špičky v Paříži spustila kvůli navýšení odměn a spočíval v omezení tiskových konferencí na 15 minut, Olijnykovou vůbec nezajímal.
Mluvila dvanáct minut anglicky a dalších šest svým rodným jazykem. Trpělivě odpovídala na všechny otázky a znovu stanula v centru pozornosti tenisového světa.
Hned v úvodu vytáhla mobilní telefon a ukázala fotku čerstvě rozbombardovaných tenisových kurtů v Kyjevě, kde trénovala v dětském věku.
„Můžete vidět, co se děje s tenisovými kurty na Ukrajině. Mnoho našich sportovců odešlo bránit Ukrajinu do války a zemřeli. Další byli zabiti jako civilisté ve svých vlastních domovech. A právě v tom je ten problém,“ prohlásila a znovu zopakovala kritiku, kterou zdůrazňuje už od ledna, kdy poprvé vstoupila na grandslamovou půdu.
„Ruští a běloruští hráči jsou součástí propagandy. Mlčí, a tím režim podporují. Dávají mu svůj souhlas. Mnoho hráčů se navíc do propagandy zapojuje aktivně. Svou činností na sociálních sítích nebo účastí na turnajích podporovaných společností Gazprom. Jsou aktivními podporovateli Putina,“ vyprávěla rozechvělým hlasem po svém vítězství nad Ruskou Jelenou Pridankinovou 6:1, 6:2.
Šlo o její první kariérní vítězství v hlavní soutěži grandslamu. Radost z něj ale brzy vystřídaly chmury způsobené válkou v její zemi.
„Je to téma, o kterém bychom měli mluvit mnohem víc. Tohle mlčení je pro mě velmi bolestivé. Sportovní organizace by s tím měly něco dělat. Protože tito hráči zde získávají platformu, publicitu, peníze i vliv, které pak využívají pro hrozné věci. Musíme přestat předstírat, že se nic neděje,“ uvedla.
Už dříve konkrétně kritizovala světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, vycházející hvězdy Mirru Andrejevovou a Dianu Šnajderovou nebo Daniila Medveděva.
Silné prohlášení přišlo, když byla Olijnyková dotázána na možnost, že by ruští a běloruští soupeři mohli znovu nastupovat pod vlajkami svých zemí vzhledem k tomu, že v některých sportech už v poslední době k podobnému uvolnění restrikcí došlo.
„Ruská vlajka je symbolem teroru,“ vypálila.
„Právě tuto vlajku vyvěšují ruští vojáci poté, co zcela zničí město. Přicházejí s jediným cílem: ničit, zabíjet, znásilňovat a krást. Tyto symboly jsou strašné. Jsou naprosto nepřijatelné a pro Ukrajince velmi traumatizující,“ pokračovala.
„Musíme si uvědomit, co dnes tato vlajka znamená. V současném kontextu je její používání stejné, jako kdyby někdo používal svastiku. Pojďme si tedy na kurt vzít svastiku. Já v tom nevidím žádný rozdíl. Už samotný fakt, že se o něčem takovém vůbec diskutuje, je děsivý. Velmi by mě zajímaly argumenty druhé strany, ale podle mě je to hluboce nespravedlivé a naprosto nemorální,“ dodala.
Jeden z novinářů se ukrajinské hráčky zeptal, jak se k ní ruské soupeřky chovají v zákulisí tenisových turnajů.
„Ani v soukromí za námi nepřicházejí, protože všechny tyhle hrozné věci podporují. Nesnaží se tomu porozumět, protože je to nezajímá. Nezajímá je, že Ukrajinci umírají. Kdyby jim na tom záleželo, mohli by využít svůj vliv. Jsou slavní, mají fanoušky a lidé je poslouchají. Místo toho mlčí,“ reagovala 65. hráčka světového žebříčku.
Slyšet bude dál, její jízda Paříží totiž pokračuje. Prosadila se i ve druhém kole a ve třetím vyzve v životním duelu další Rusku Dianu Šnajderovou.
Půjde o třaskavý souboj.
Olijnyková totiž před utkáním přinesla mezi novináře fotografii soupeřky z exhibice pořádané Gazpromem a také snímky obrazovky zachycující „lajky“ Šnajderové u příspěvků lidí, které označila za ruské propagandisty.
