Ukrajinka se na kurtu rozplakala. Ráno dopadla raketa nedaleko domu jejích rodičů

Marta Kosťuková po vítězství nad Oxanou Selechmetěvovou na Roland Garros promluvila o raketovém útoku poblíž domu jejích rodičů.
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková prožila na Roland Garros jeden z nejtěžších dnů kariéry. Na kurt totiž nastoupila jen několik hodin poté, co raketa zasáhla budovu nedaleko domu jejích rodičů na Ukrajině.
Po dramatickém vítězství v 1. kole nad Ruskou Oxanou Selechmetěvovou pak neskrývala emoce a její pozápasový projev dojal Paříž.
Kosťuková zvládla mimořádně náročný duel, sportovní stránka pro ni ale tentokrát nebyla hlavním tématem. Krátce po utkání přiznala, že ráno proplakala.
„Jsem na sebe dnes neuvěřitelně pyšná. Myslím, že to byl jeden z nejtěžších zápasů mojí kariéry,“ řekla přímo na kurtu.
Pak vysvětlila, proč pro ni měl celý den úplně jiný rozměr než běžný grandslamový zápas.
„Dnes ráno, sto metrů od domu mých rodičů, raketa zničila budovu. Bylo to velmi těžké ráno. Vůbec jsem nevěděla, jak ten zápas zvládnu. Část rána jsem probrečela,“ přiznala ukrajinská tenistka.
Přesto se rozhodla nastoupit. A právě odolnost lidí na Ukrajině jí podle vlastních slov dodala sílu pokračovat.
„Mým největším příkladem jsou ukrajinští lidé. Dnes ráno jsem viděla lidi, kteří se probudili a dál žili své životy. Pomáhali ostatním, kteří to potřebují. Proto jsem chtěla hrát i já,“ vysvětlovala Kosťuková.
Na tribunách měla výraznou podporu ukrajinských fanoušků i přátel, kteří přijeli do Paříže. Během emotivního projevu několikrát bojovala se slzami a nakonec zakončila řeč slovy „Sláva Ukrajině“.
Čtyřiadvacetiletá hráčka dlouhodobě patří k nejhlasitějším osobnostem tenisového světa v otázce ruské invaze.
Od začátku války opakovaně upozorňuje na situaci ve své zemi a několikrát kritizovala i přístup tenisových organizací k ruským a běloruským hráčkám.
Tentokrát ale šlo především o obyčejný lidský příběh. O chvíli, kdy sport ustoupil úplně do pozadí.
Kosťuková přesto zvládla najít sílu bojovat dál. A právě proto její vítězství v prvním kole Roland Garros působilo mnohem silněji než běžný postup do další fáze grandslamu.
