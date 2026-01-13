Přeskočit na obsah
Benative
13. 1. Edita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Tenis

Ukrajinka pod vlnou nenávisti. Nezlomená. Těm, kteří ji napadají, posílá jasný vzkaz

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Neodvolám, neomluvím se. Neustoupím a budu pokračovat v tom, co považuji za správné. Tak by se dal shrnout postoj Marty Kosťukové. Ukrajinka vstoupila do sezony ve velkém stylu a mluví se o ní nejen v souvislosti s tenisem. Za své chování po finále v Brisbane schytala bouřlivé negativní reakce.

Brisbane International Tennis Tournament
Marta Kosťuková na turnaji v BrisbaneFoto: REUTERS
Reklama

Cestou do finále turnaje, který je důležitou přípravou na první grandslam sezony Australian Open, porazila Kosťuková tři hráčky elitní světové desítky. Znovu připomněla svůj obrovský talent.

Rekordy bořila už v roce 2018, coby patnáctiletá tehdy připsala svou první výhru na grandslamu: bylo to právě v Melbourne. 

Dlouhé roky se ztěžka vyrovnávala s tíživou nálepkou „next big thing“. Predikce o zářivé budoucnosti se jí nedařily zcela naplnit, spoustu energie i soustředěnosti na milovaný sport jí sebrala Vladimirem Putinem rozpoutaná válka. 

Nyní, ve třiadvaceti letech, však působí vyzráleji. Je hráčkou první světové dvacítky a startem do sezony v minulém týdnu nadchla svět tenisu. I přes konstantní bolest v srdci.

Reklama
Reklama

Vyšlápla si na světovou čtyřku Amandu Anisimovovou (6:4, 6:3), ruský supertalent a 8. hráčku světa Mirru Andrejevovou (7:6, 6:3) i další velkou hvězdu, šestou na rankingu WTA, Jessicu Pegulaovou z USA (6:0, 6:3).

Ve finále jí utnula myšlenky na cennou trofej suverénní královna Aryna Sabalenková, kyjevská rodačka ale na australském východě jasně ukázala, že se s ní letos musí počítat.

A pak to přišlo: smršť ohlasů na to, jak se po finále zachovala. 

Kosťuková podle očekávání dodržela svou tradici a nepodala vítězce ruku. Od začátku války tak nečiní v případech, kdy hraje proti Rusce či Bělorusce. Sabalenkové při závěrečné řeči negratulovala, vůbec ji nezmínila. 

Reklama
Reklama

Místo toho emotivně vyprávěla, jak náročná situace panuje v její vlasti.

„Chci říct pár slov o Ukrajině. Každý den hraju s bolestí v srdci. Jsou tam tisíce lidí bez elektřiny, bez světla, bez teplé vody. Je tam teď minus 20 stupňů. Moje sestra spí pod třemi přikrývkami,“ vyprávěla Kosťuková a měla co dělat, aby se před mikrofonem nerozplakala.

Související

Mnohým se to nelíbilo. Sama Kosťuková s odstupem přiznala, že jí zasypaly kritické a mnohdy nenávistné ohlasy. Zároveň ale hráčka, která od začátku ruské invaze do své země patří mezi nejaktivnější protiválečné hlasy tenisového světa, jasně deklarovala svou neústupnost. 

Důrazně odmítla názory o tom, že by „do sportu neměla tahat politiku“. 

Reklama
Reklama

„Slova, která jsem vyřkla po zápase, vyvolala spoustu reakcí. Pro mě je vědomou volbou neustále připomínat lidem, čím si Ukrajina a její občané procházejí. Díky všem za podporu. A děkuji všem hráčkám, kterým jsem čelila po celý týden,“ napsala na své sociální sítě.

Její slova díků tedy nakonec mířila i k Sabalenkové nebo Rusce Andrejevové. Pod příspěvkem na Instagramu se přesto nahromadil jeden kritický ohlas za druhým. Kosťukové vyčítají zejména to, jak během ceremoniálu ignorovala běloruskou šampionku.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
OC Chodov Cinema City slavnostní předpremiéra ONEMANSHOW Eva Hecko Perkausová
OC Chodov Cinema City slavnostní předpremiéra ONEMANSHOW Eva Hecko Perkausová
OC Chodov Cinema City slavnostní předpremiéra ONEMANSHOW Eva Hecko Perkausová

"Jste normální?" Moderátorka Perkausová zabránila krádeži, vytrhla zloději mobil z ruky

Česká moderátorka Eva Perkausová zasáhla proti drzému zloději. Tvář hlavní zpravodajské relace televizní stanice CNN Prima NEWS si všimla muže, který sebral telefon spícímu návštěvníkovi obchodního centra. Jakmile se odhodlal ke krádeži a pomalu odcházel pryč, konfrontovala ho. „Jste normální?“ obořila se na něj Perkausová, která pak zveřejnila záběry krádeže na svých sociálních sítích.

Reklama
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚTrump vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protestech. Pomoc je prý na cestě

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a zmocnili se institucí v zemi. Pomoc je podle šéfa Bílého domu na cestě. Trump v posledních dnech íránskému režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu demonstrantů a v noci na dnešek uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem.

Reklama
Reklama
Reklama